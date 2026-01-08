Bitcoin Düşüşe Geçti, Zcash Çöktü: Kripto Para Piyasası Kırmızıya Büründü

Bitcoin, Asya seansında hızlanan satışlarla 90.000 doların altına gerileyerek son beş günün en düşük seviyesini gördü. Fiyat, son 24 saatte 91.570 dolarla kaydettiği yerel zirvenin ardından kısa sürede sert biçimde düşerken, piyasa katılımcıları Aralık ayı boyunca tekrarlanan direnç reddinin etkisini hissetti. Hareket altcoin‘lerde derinleşen kayıplar ve zayıf likidite koşullarıyla birleşerek kripto para piyasasında risk iştahının belirgin biçimde daraldığı bir tablo ortaya koydu.

Bitcoin’de Bant Hareketi ve Makro Baskı

Bitcoin, geçtiğimiz ayın başından beri üçüncü kez 94.500 dolar eşiğini aşmayı başaramadı. 4 ve 10 Aralık denemelerinin ardından gelen son geri çekilme son altı haftadaki fiyat davranışıyla benzerlik gösterdi. Böylece işlem aralığı 85.000–94.500 dolar bandında netleşti. Söz konusu bant 6 Ekim’deki 126.220 dolarlık rekorun ardından 21 Kasım’da 80.600 dolara kadar yaşanan sert geri çekilmeden sonra göreli bir denge alanı işlevi görüyor.

Makro cephede ABD vadeli işlemlerindeki gerileme ve dolar endeksinin 24 Aralık’tan bu yana yüzde 1’i aşan yükselişi riskli varlıklara yönelik iştahı törpüledi. Nasdaq 100 ve S&P 500 vadeli sözleşmelerinin gün içi kayıpları kripto para piyasasında tarafında görülen satışların yalnızca yerel dinamiklerle açıklanamayacağını gösterdi. Doların güçlenmesi, özellikle kaldıraçlı pozisyonlar üzerinde baskı yaratarak volatiliteyi artırdı.

Altcoinler, Türevler ve Likidite Sıkışması

Altcoin piyasası düşük hacimli işlemlerin etkisiyle daha sert kayıplar yaşadı. Gizlilik odaklı Zcash gece yarısından sabah saatlerine kadar yüzde 16’yı aşan düşüşle öne çıkarken, PUMP ve DASH gibi altcoin’lerde de çift haneli düşüşler kaydedildi. DeFi endeksi ve memecoin endeksi piyasa geneline kıyasla daha zayıf performans göstererek sermayenin spekülatif alanlardan çekildiğine işaret etti.

Türev tarafta son 24 saatte 400 milyon doların üzerinde tasfiye yaşandı ve tasfiyelerin büyük bölümü long pozisyonlarda gerçekleşti. Toplam açık pozisyon büyüklüğü 141 milyar doların üzerindeki zirveden 140 milyar dolara gerilerken Bitcoin vadeli işlemlerinde sınırlı artış ve pozitif fonlama oranları dipten alım arayışlarını düşündürdü. Buna karşılık ETH, SOL, XRP, ZEC ve SUI sözleşmelerinde açık pozisyonlardaki düşüş altcoin’lere yönelik sermaye çıkışını teyit etti.

Opsiyon piyasasında kısa vadeli aşağı yönlü risk algısı zayıflasa da put sözleşmelerinin hala primli işlem görmesi temkinli duruşu koruyor. Ekim ayının başında 19 milyar dolarlık türev pozisyonunun tasfiyesiyle daralan likidite tekil büyük işlemlerin fiyatları abartılı biçimde etkilemesine yol açıyor. Zcash’te 12 milyon dolarlık uzun pozisyonun boşaltılması sırasında emir defterlerindeki yetersizlik kayıpları piyasa geneline kıyasla büyüttü.