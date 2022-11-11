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TrendSpider’ın stratejik büyümesinden sorumlu başkan yardımcısı Jake Wujastyk’e göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC), dört saatlik fiyat grafiğinde bariz bir ayı bayrağı formasyonu oluşturmuş durumda. Bu da yakında BTC’de çok daha büyük bir çöküş yaşaanbileceği anlamına geliyor.

Bitcoin Grafiğindeki Ayı Bayrağı Formasyonu

Jake Wujastyk’ın dikkat çektiği grafik formasyonu, adından da anlaşılacağı üzere bir bayrak ve bir bayrak direğinden oluşur. Ayı bayrağı formasyonları tipik olarak önemli bir toparlanmanın ardından gelen konsolidasyon aşamalarında oluşur.

Bayrak direği, bir konsolidasyon kanalı içinde oluşan bir dizi yüksek ve düşük seviyeyi temsil eder. Bu formasyon daha sonra fiyatın yeni oluşturulan bir destek seviyesinin altına düşmesi halinde oluşur. Böyle bir formasyon, ayıların kısa bir konsolidasyon aşamasının ardından satış baskısını artıracaklarını gösterir. Ancak, konsolidasyon aşamasının çok uzun sürmesi halinde ayılar güç kaybedebilir ve fiyatın yukarı yönde hareket ettiği görülebilir.

Wujastyk’in grafiğindeki formasyonun beklendiği gibi çalışması halinde ise BTC fiyatının sürekli olarak dillendirilen 13-14 bin dolara ve hatta bu bölgenin altına sarkması söz konusu.

Enflasyon Verileri de Yetersiz Kaldı

Bitcoin kısa süre önce FTX krizi nedeniyle yıkıcı kayıplar verdi ve 9 Kasım’da kimi kripto para borsasında son iki yılın en düşük seviyesi olan 15 bin 632 dolara kadar geriledi. Ancak 10 Kasım’da ABD’den gelen Ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi kripto paraların bir miktar toparlanmasını sağlasa da yeterli toparlanmayı sağlayamadı. ABD borsaları, beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerinin çok beklenen Fed’in pivot olacağı ihtimalini önemli ölçüde artırmasının ardından adeta bir patlama rallisi yaptı.

Makroekonomik veriler riskli varlıklar için parlak bir tablo çizerken, Bitcoin fiyatı kripto para piyasasının yıllardır yaşadığı en kötü krizin ortasında ipin ucunda kalmaya devam ediyor. FTX imparatorluğunun ani çöküşünün etkileri hissedilmeye devam ediyor. 332 milyar dolar piyasa değeri ile BTC, yazım sırasında 17 bin 270 dolardan alıcı buluyor.