Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin’deki Son Düşüş Büyük Çöküşün Fragmanı Olabilir: Korkutan Formasyon Göründü!

Bitcoin’deki Son Düşüş Büyük Çöküşün Fragmanı Olabilir: Korkutan Formasyon Göründü!

TrendSpider'ın stratejik büyümesinden sorumlu başkan yardımcısı Jake Wujastyk, Bitcoin (BTC) grafiğindeki korkutan formasyona dikkat çekti.
15:00
11 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

TrendSpider’ın stratejik büyümesinden sorumlu başkan yardımcısı Jake Wujastyk’e göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC), dört saatlik fiyat grafiğinde bariz bir ayı bayrağı formasyonu oluşturmuş durumda. Bu da yakında BTC’de çok daha büyük bir çöküş yaşaanbileceği anlamına geliyor.

Bitcoin Grafiğindeki Ayı Bayrağı Formasyonu

Jake Wujastyk’ın dikkat çektiği grafik formasyonu, adından da anlaşılacağı üzere bir bayrak ve bir bayrak direğinden oluşur. Ayı bayrağı formasyonları tipik olarak önemli bir toparlanmanın ardından gelen konsolidasyon aşamalarında oluşur.

Bayrak direği, bir konsolidasyon kanalı içinde oluşan bir dizi yüksek ve düşük seviyeyi temsil eder. Bu formasyon daha sonra fiyatın yeni oluşturulan bir destek seviyesinin altına düşmesi halinde oluşur. Böyle bir formasyon, ayıların kısa bir konsolidasyon aşamasının ardından satış baskısını artıracaklarını gösterir. Ancak, konsolidasyon aşamasının çok uzun sürmesi halinde ayılar güç kaybedebilir ve fiyatın yukarı yönde hareket ettiği görülebilir.

Wujastyk’in grafiğindeki formasyonun beklendiği gibi çalışması halinde ise BTC fiyatının sürekli olarak dillendirilen 13-14 bin dolara ve hatta bu bölgenin altına sarkması söz konusu.

Enflasyon Verileri de Yetersiz Kaldı

Bitcoin kısa süre önce FTX krizi nedeniyle yıkıcı kayıplar verdi ve 9 Kasım’da kimi kripto para borsasında son iki yılın en düşük seviyesi olan 15 bin 632 dolara kadar geriledi. Ancak 10 Kasım’da ABD’den gelen Ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi kripto paraların bir miktar toparlanmasını sağlasa da yeterli toparlanmayı sağlayamadı. ABD borsaları, beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerinin çok beklenen Fed’in pivot olacağı ihtimalini önemli ölçüde artırmasının ardından adeta bir patlama rallisi yaptı.

Makroekonomik veriler riskli varlıklar için parlak bir tablo çizerken, Bitcoin fiyatı kripto para piyasasının yıllardır yaşadığı en kötü krizin ortasında ipin ucunda kalmaya devam ediyor. FTX imparatorluğunun ani çöküşünün etkileri hissedilmeye devam ediyor. 332 milyar dolar piyasa değeri ile BTC, yazım sırasında 17 bin 270 dolardan alıcı buluyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!
FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!
FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!
FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!
FTX Çöküşünün Ağır Bilançosu! Birçok Kripto Para Şirketi Tehlikede!
FTX Çöküşünün Ağır Bilançosu! Birçok Kripto Para Şirketi Tehlikede!
Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!
Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!
Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!
Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!
Deneyimli İsim Bitcoin’deki Son Çöküşe Rağmen Tarih Verdi! Bunun Olmasını Bekliyor!
Deneyimli İsim Bitcoin’deki Son Çöküşe Rağmen Tarih Verdi! Bunun Olmasını Bekliyor!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!
Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022