Solana (SOL) ve SEI Coin Analist Değerlendirmeleri

92 bin doları geri almaya çalışan BTC Trump’ın son “biz bittik” açıklamalarından pek etkilenmedi. 15 dakikalık mumlar alışık olmadığımız büyüklüklerde bu yüzden yatırımcıların yaklaşan potansiyel likidasyon dalgasına hazırlıklı olması gerek. Zaten birçok yatırımcı oyun dışı kalmışken likiditenin daha da zayıfladığı günler görebiliriz. Peki analistlerin SEI ile SOL Coin tahminleri ne yönde?

Tasfiye Dalgası Geliyor

Trump önümüzdeki saatlerde açıklamalar yapacak ve Yüksek Mahkeme tarife kararı Çarşamba günü çok büyük ihtimalle gelecek. Enflasyon raporu heyecanla bekleniyor, kritik saatlerin içindeyiz. BTC tam da bu yüzden 15 dakikalık büyük yükseliş ve düşüş mumları oluşturuyor. Muhtemelen yeni bir likidasyon dalgası geliyor.

Coinglass verilerine son 24 saatte zayıflayan hacimlerin ortasında 280 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Tasfiyeler Powell’ın “faizleri indirmiyorum diye beni hapse atacaklar” konulu videosuyla tetiklendi. Short pozisyonlar baskın olsa da her iki yöne yüksek volatilite görmemiz olası.

BTC güncel durumunu ele alan DaanCrypto takma isimli analist ise aşağıdaki grafiği paylaştı.

“BTC Hafta sonu fiyat hareketinin mükemmel bir örneği. Cuma günü CME vadeli işlemlerinin kapanışından Pazartesi günü açılışına kadar tam olarak başladığı yerde sona erdi. Her zaman görmekten memnuniyet duyduğumuz bir durum. Bu, yeni bir boşluk oluşmadığı ve hala dikkat edilmesi gereken önemli bir boşluk bulunmadığı anlamına geliyor.”

DaanCrypto’nun bu paylaşımı geçen hafta CME GAP’ı kaçıran ve düşüş bekleyen analizleri akıllara getirdi. Genelde CME fiyat boşlukları dolar ve BTC için bu durum 88 bin dolara uzanan yeni bir düşüşe işaret ediyor.

SEI ve SOL Coin

Her zaman bardağın dolu tarafına bakan Michael Poppe bugün favori altcoinlerinden SEI Coin’i gündemine aldı. Güçlü rekabet ortamında gerileyen hacimler ve sonu gelmeyen milyar dolarlık tasfiyeler bu tarz projelerin kenarda kalmasına neden oldu. Aşırı satışlarla mücadele eden rekabetçi projelerden biri de SEI.

“SEI harika gidiyor. Aslında çoğu Altcoin öyle. Neden mi? 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktılar ve hepsi bunu destek olarak test ediyorlar. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ve bence piyasalarla birlikte yeni bir yükseliş dalgası göreceğiz. Elimde tutmaktan memnun olduğum pozisyonlardan biri de SEI.”

SOL Coin için de Columbus değerlendirmesini paylaştı. Yükseliş öncesinde ABC geri çekilmesine işaret eden analist 118 dolar civarına uzayan bir test mümkün diyor.