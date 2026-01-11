BITCOIN (BTC)

İki Kelimeyle 17 Yıllık Bitcoin Hikayesi

Özet

  • “Running bitcoin” ifadesi 2009’dan 2026’ya güçlü bir tarihsel bağ kurdu.
  • Michael Saylor’un paylaşımı Strategy’nin Bitcoin merkezli duruşunu simgeledi.
  • Bitcoin, bireysel bir yazılım denemesinden kurumsal bilanço varlığına evrildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

17 yıl önce Bitcoin’in ilk günlerine damga vuran iki kelime, 2026’nın başında yeniden gündeme taşındı. Michael Saylor’un 10 Ocak 2026’da paylaştığı “Running bitcoin” ifadesi, 11 Ocak 2009’da Hal Finney’nin attığı ve Bitcoin’in çalıştığını dünyaya ilan eden ilk paylaşıma doğrudan bir gönderme niteliği taşıdı. Zamanlama tesadüf değildi ve mesaj, küresel ölçekte en büyük Bitcoin hazinelerinden birini yöneten bir ismin bilinçli tercihi olarak okundu. Paylaşım, Bitcoin’in yazılım deneyi olmaktan çıkıp kurumsal bilanço merkezine yerleştiği yeni dönemi sembolik bir dille hatırlattı.

İçindekiler
1 2009’dan 2026’ya Uzanan İki Kelimelik Hafıza
2 Saylor ve Strategy’nin Bitcoin Merkezli Pozisyonu

2009’dan 2026’ya Uzanan İki Kelimelik Hafıza

11 Ocak 2009’da kriptografi öncüsü Hal Finney, Bitcoin yazılımını kendi bilgisayarında çalıştırdığını duyurduğunda ağda yalnızca birkaç kişi vardı. O dönemde “running bitcoin” ifadesi, bir yazılımın derlenmesi, eşler arası ağa bağlanması ve teknik bir merakın pratiğe dökülmesi anlamına geliyordu. Finansal bir iddia, kurumsal bir strateji ya da trilyon dolarlık bir ekosistemden söz etmek mümkün değildi.

Aradan geçen yıllar, Bitcoin’i bireysel bir yazılım denemesinden küresel bir varlık sınıfına dönüştürdü. 2026’ya gelindiğinde aynı ifade, artık teknik bir kurulumdan ziyade sermaye piyasalarıyla iç içe geçmiş bir duruşu temsil ediyor. Bitcoin, spot ETF’lerin onaylandığı, devletlerin ve büyük fonların gündemine giren bir değer saklama aracı olarak yeniden tartışılıyor.

Saylor’un paylaşımı, tam da bu dönüşümün altını çizdi. Açıklama yapmaya gerek duyulmaması, mesajın gücünü artırdı; tarih, göndermeyi tek başına yeterince net hale getirdi.

Saylor ve Strategy’nin Bitcoin Merkezli Pozisyonu

Paylaşımı yapan isim, Bitcoin’e yönelik agresif yaklaşımıyla tanınan Michael Saylor oldu. Saylor’un yönettiği Strategy, bilinen adıyla Strategy’den dönüşen yapı, 673.783 BTC ile dünyadaki en büyük kurumsal Bitcoin hazinelerinden birini elinde tutuyor. Şirketin bu varlıkları ortalama 75.024 dolardan topladığı ve mevcut fiyatlarla 61 milyar doların üzerinde bir değere ulaştığı biliniyor.

Buna rağmen şirket hisseleri, Bitcoin varlıklarının net değerine kıyasla iskontolu işlem görüyor. Temel net aktif değer çarpanının 1’in altında kalması, piyasanın hâlâ temkinli olduğunu gösteriyor. Beş yılı aşan kesintisiz alım stratejisine rağmen bu farkın kapanmamış olması, Strategy’nin klasik bir teknoloji şirketinden çok, kaldıraçlı bir Bitcoin temsilcisi olarak algılanmasından kaynaklanıyor.

Spot ETF’lerin yaygınlaşmasına karşın Strategy, geri alım ya da itfa mekanizması olmayan, ücret baskısına maruz kalmayan ve yönünü Bitcoin’den saptırmayan yapısıyla ayrışıyor. 2009’da birkaç kişinin bilgisayarında çalışan yazılım, 2026’da toplam arzın yüzde 3’ünden fazlasını elinde tutan halka açık bir şirket üzerinden “çalışmaya” devam ediyor.

Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
