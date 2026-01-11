Bitcoin’de Haftalık Grafik Alarmı: 60.000 Dolar Senaryosu Masada

Kripto para piyasası yeni yıla girerken yön arayışını sürdürüyor. Deneyimli piyasa yorumcusu Ran Neuner, son günlerde tablonun önceki haftalara kıyasla daha yapıcı sinyaller verdiğini ancak iyimserliğin hala sınanması gerektiğini söyledi. Teknik göstergeler ve yatırımcı davranışları toparlanma ihtimaline işaret etse de önümüzdeki hamlenin piyasanın kaderini belirleyeceği görüşü öne çıkıyor. Özellikle uzun vadeli ortalamalar fiyatın hangi senaryoya yöneleceği konusunda kritik rol oynuyor.

Teknik Görünümde Değişen Dengeler

Yeni yılın hemen ardından en dikkat çekici gelişme Bitcoin’in kısa vadeli düşüş trendini aşarak 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması oldu. Neuner’a göre bu hareketin asıl önemi fiyatın daha sonra geri çekilerek aynı seviyeyi test etmesi ve orada tutunmasıyla ortaya çıktı. Teknik analizde sıkça izlenen bu davranış piyasanın zayıflamaktan ziyade güç kazandığına işaret ediyor.

Benzer bir yapının Ethereum, Solana ve XRP’nin grafiklerinde de görülmesi, toparlanma ihtimalini daha anlamlı kılıyor. Tek bir varlığa özgü yükselişten farklı olarak piyasanın geneline yayılan hareketler yatırımcı algısının değişmeye başladığını düşündürüyor. Neuner, bu eş zamanlı görünümün risk iştahının kademeli biçimde geri döndüğünü gösterdiğini vurguluyor.

Teknik yapıya ek olarak fiyatın daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşturmaya başlaması toparlanma süreçlerinde sıkça gözlenen bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Altcoin‘lerin göreli performans artışı ve Bitcoin hakimiyetindeki gerileme de, yatırımcıların daha cesur pozisyonlar almaya başladığını ima ediyor.

Kritik Seviyeler ve Olası Senaryolar

Neuner’ın dikkat çektiği en önemli eşik yaklaşık 107.000 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama. Tarihsel olarak güçlü boğa piyasalarında fiyat bu seviyenin üzerine yerleşirken, zayıf dönemlerde aynı nokta sert reddedilmelerin merkezi oluyor. Bu nedenle yaklaşan test mevcut yükselişin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını belirleyecek.

Haftalık grafik ise daha temkinli bir tablo sunuyor. Bitcoin’in 50 haftalık ortalamanın altına sarkması, önceki döngülerde genellikle daha derin düzeltmelerin habercisi olmuştu. Geçmiş örneklerde fiyat bu seviyeye geri dönüp kalıcı olamayınca 200 haftalık ortalamaya doğru gerilemişti. Güncel hesaplamalara göre bu alan yaklaşık 60.000 dolara karşılık geliyor.

Talep tarafında ise ABD merkezli yatırımcıların yeniden sahneye çıkması dikkat çekiyor. Bitcoin’in Coinbase üzerindeki fiyatının diğer borsalara kıyasla primli seyretmesi, Amerikan alıcıların iştahının arttığını gösteriyor. Neuner, önceki yükselişlerin çoğunun benzer biçimde ABD kaynaklı taleple başladığını hatırlatıyor.