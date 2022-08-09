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Polygon’dan Büyük Farkındalık Hareketi! Netflix İle Ortaklık Açıkladı!

Polygon, otizm spektrum bozukluğu (ASD) üzerine farkındalığı arttırmak adına yapmak istediği çalışma konusunda Netflix ile ortaklık açıkladı.
22:00
9 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon, otizm spektrum bozukluğu (ASD) konusunda farkındalığı artırmak için hit bir Netflix şovunun yapımcılarıyla birlikte çalışıyor.

Polygon, K-drama prodüksiyon şirketi Astory’nin bir birimi olan AIMC’ye, Netflix serisi Olağanüstü Avukat Woo ile bağlantılı, Non Fungible Token (NFT) topluluğu oluşturmasında yardımcı olacak. Balinalara olan takıntılı otizimli bir avukattan ilham alınarak yaratılan ve hala devam eden Güney Kore drama dizisi, Netflix platformunda en çok izlenen İngilizce olmayan şovlardan biri haline geldi.

Sadece NFT Projesi Değil

“Olağanüstü Balinalar Kulübü” olarak adlandırılması planlanan NFT projesi, ASD hakkında kamuoyunda farkındalık yaratarak gösterinin hayran kitlesini genişletmeyi umuyor. Şirket ayrıca, ASD hayır kurumlarını desteklemek için fon toplamayı ve merkezi olmayan özerk bir organizasyon (DAO) kurmayı planlıyor.

Kore’de Kripto

Son zamanlarda Güney Kore’de kripto para birimleri ile ilgili birkaç başka gelişme meydana geldi. Bu haftanın başlarında, kripto para birimi platformu Crypto.com, Güney Kore’de bir çift satın alma yaptı ve kripto alanındaki çalışamalarına hız kazandırdı. Crypto.com, ödeme hizmeti sağlayıcısı PnLink’i ve sanal varlık hizmeti sağlayıcısı OK-BIT’i satın alarak şirkete ülkenin elektronik finansal işlem yasası kapsamında sanal varlık hizmet sağlayıcısı kayıtları sağladı.

Geçen hafta, Güney Koreli BNK Busan Bank, bir çalışanın Bitcoin’e yatırım yapma amacıyla 1,48 milyar won (1,1 milyon dolar) müşteri fonunu zimmetine geçirdiğini iddia etti. 9 Haziran ve 25 Temmuz arasında, bankanın döviz ekibinde çalışan bir çalışanın, birkaç kez parayı zimmetine geçirdiği ve denizaşırı müşterilerden aldığı parayı, bu işteki ortaklarının kişisel hesabına yatırdığı bildirildi. Müşterilerden elde edilen fonlar daha sonra Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmak için kullanıldı.

Bu arada Güney Kore, geçen ay bir kripto para vergi rejiminin uygulanmasını bir kez daha erteledi, böylece %20 sermaye kazancı vergisi şu anda değil 2025’te yürürlüğe girecek. Yetkililer, yatırımcı korumasını uygulamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyulacağını söyleyerek durgun piyasa koşullarını suçladılar.

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