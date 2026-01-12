Kripto Para

Kripto Paralara Sert Fren: Göz Kırpma Testiyle Hesap Açma Dönemi Başladı

Özet

  • Hindistan, kripto para borsalarına kapsamlı kimlik doğrulama ve izleme zorunlulukları getirdi.
  • ICO’lar ve işlem gizleyici araçlar tamamen yasaklandı.
  • Düzenlemeler, kara para ve terörün finansmanını önlemeyi hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Hindistan, kripto para piyasasında kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini sınırlamak amacıyla düzenleyici çerçevesini daha da sertleştirdi. Ülkenin mali istihbarat otoritesi kripto para borsalarına yönelik kimlik doğrulama ve izleme yükümlülüklerini genişleten yeni kuralları 8 Ocak itibarıyla yürürlüğe aldı. Düzenlemeler kullanıcıların kimliğinin teknik yöntemlerle teyit edilmesini zorunlu kılarken, işlemlerin coğrafi ve zamansal izlerini ayrıntılı biçimde kayıt altına almayı hedefliyor. Böylece kripto para işlemlerinin şeffaflığının artırılması ve yasa dışı finansal akışların erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Borsalarına Sıkı Kimlik ve İzleme Yükümlülükleri
2 Hindistan’ın Kriptoya Mesafeli Duruşu

Kripto Para Borsalarına Sıkı Kimlik ve İzleme Yükümlülükleri

Yeni kurallar kripto para borsalarının müşteri tanıma süreçlerini önemli ölçüde genişletiyor. Kullanıcıların yalnızca vergi kimlik numarasıyla yetinilmesi yeterli görülmezken, canlı selfie doğrulaması zorunlu hale getirildi. Selfie sırasında göz kırpma gibi hareketlerle canlılık ispatı aranıyor. Aynı zamanda kullanıcının coğrafi koordinatları, tarih-saat bilgisi ve IP adresi ayrıntılı biçimde kaydediliyor.

Borsalar, pasaport, ehliyet, Aadhaar kimlik kartı ya da seçmen kartı gibi ek belgeleri toplamakla yükümlü. Mobil numaralar ve e-posta adresleri ise tek kullanımlık şifreler aracılığıyla doğrulanıyor. Banka hesabının kullanıcıya ait olduğu, “penny-drop” adı verilen yöntemle teyit ediliyor. Bu süreçte 1 rupi tutarında iade edilen bir işlem gerçekleştiriliyor.

Yüksek riskli müşteri profilleri için daha sıkı denetim mekanizmaları öngörülüyor. Vergi cennetleriyle bağlantılı kişiler, FATF kapsamındaki yargı alanlarıyla ilişkili hesaplar, siyasi açıdan hassas kişiler ve belirli sivil toplum yapıları altı ayda bir detaylı incelemeye tabi tutuluyor. Platformlar ayrıca tüm kullanıcı verilerini en az beş yıl boyunca saklamak zorunda.

Hindistan’ın Kriptoya Mesafeli Duruşu

Düzenlemeler yalnızca kimlik süreçleriyle sınırlı kalmıyor. Kripto para borsalarının ilk coin arzı (ICO) ya da ilk token satışı (ITO) gibi faaliyetlere destek vermesi yasaklandı. Yetkililere göre bu tür fonlama modelleri ekonomik açıdan yeterli gerekçeye sahip değil ve karmaşık para aklama riskleri barındırıyor. Benzer şekilde, işlem izlerini gizleyen mikser veya tumbler gibi araçların kullanımı da tamamen engellendi.

Tüm kripto para hizmet sağlayıcılarının Financial Intelligence Unit nezdinde kayıt yaptırması, şüpheli işlem bildiriminde bulunması ve düzenli raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Kurallar finansal suçlarla mücadelede merkezi denetimin güçlendirilmesini hedefliyor.

Hindistan, kripto varlıklara yaklaşımında temkinli bir çizgi izlemeyi sürdürüyor. Kripto paralar ülkenin Gelir Vergisi Yasası kapsamında “sanal dijital varlık” olarak tanımlanıyor. Vatandaşlar bu varlıkları kayıtlı platformlar üzerinden alıp satabiliyor ancak ödeme aracı veya resmi para birimi olarak kullanmaları yasak olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Ömer Ergin
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
