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  •   Boğa Kriptolarında Son Durum! AGIX, GRT, RPL, LDO ve FXS Coin Yorum!

Boğa Kriptolarında Son Durum! AGIX, GRT, RPL, LDO ve FXS Coin Yorum!

Devam edecek mi? Bugüne kadar ciddi kazanımlar elde ettiler ancak yatırımcıları kritik seviyelere dikkat etmesi gerekiyor.
16:52
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı şimdilik Ocak ayında başlattığı ara ralliyi durdurmuş gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 21.800 dolarda bulunuyordu. Birçok altcoin bu süreçte devasa kazanımlar elde etti. Özellikle 5 tanesi adeta boğa piyasasını yaşıyor. Peki bu öncü kripto paralarda ralli devam edecek mi? Güncel veriler yatırımcılara ne anlatıyor?

İçerik Rehberi

5 Boğa Kripto Parası

Elde ettikleri kazanımlarla bu 5 altcoin adeta boğaya erken girdi. Hepsinin kendi özelinde pozitif ayrışmalarına sebep olan bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle SingularityNET bu süreçte devasa ralliler yaşayan altcoinlere öncülük ediyor.

AGIX Coin

AGIX fiyatı geçen hafta kripto alanında en çok kazanan oldu. Yılın başından bu yana önemli ölçüde artış gösterdi. Fiyat 8 Şubat’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,671 dolara ulaştı. Aynı dün gelen düşüş mumu fiyatın 2 gündür erimesine neden oluyor. Kısa süre önce önemli destek bölgesi 0,354 dolar da kaybedildi. Eğer düşüş devam ederse geçtiğimiz haftalarda kazanç getiren AGIX 0,279 dolara kadar gerileyebilir.

GRT Coin

İkinci sırada GRT Coin geliyor. GRT fiyatı 7 Şubat’ta 0,232 dolar seviyesine ulaştığından bu yana eriyor. Arka arkaya iki düşüş mumu oluşturduğu için 0,140 dolar desteğine geriledi. Fiyat daha sonra sıçradı ve şu anda 7 Şubat’taki en yüksek seviyesinin %33 altında işlem görüyor. Eğer ralli devam ederse 0,187 dolar direnci ilk hedef olabilir. Diğer tarafta mevcut fiyattan düşüşün devam ettiği senaryoda yatırımcılar 0,135 dolar desteğine kadar geri çekilme görebilir.

Rocket Pool (RPL)

RPL fiyatı 8 Şubat’ta yükselen bir paralel kanaldan çıktı. Ertesi gün en yüksek seviyesi olan 56,6 dolara ulaştı. Şangay güncellemesi yaklaştığı için RPL Coin ilgi görmeye devam edebilir. Nitekim JPMorgan raporu da Ethereum stake hizmetlerin tokeninin Mart ayı sonunda da ilgi görmeye devam edebileceğini söylüyordu. En olası senaryo şimdilik 40 dolarlık destek bölgesinin korunması, eğer ralli devam ederse 65,6 dolara doğru yükseliş sürebilir.

Lido DAO (LDO)

LDO fiyatı yılın başından bu yana hızla arttı. Ancak, 8 Ocak’tan bu yana, zayıflık işareti olarak kabul edilen üç uzun üst fitil oluşturdu. Bunlar aynı zamanda RSI’daki düşüş eğilimi ile birleşti. Bu bize fiyatın 1,75 dolara düşebileceğini gösteriyor. Genel piyasa hissiyatının olumsuza dönmesi de bu hedefi destekler nitelikteydi. Ancak, yukarı yönlü hareket devam ederse, LDO Coin fiyatı 3 doların üzerine çıkabilir ve bu yeni ATH anlamına geliyor. Bitcoin’in yeniden 23.000 doların üstüne çıktığı senaryolarda bu altcoinler hızlı tepki verebileceği için tavan hedefleri dikkate değerdir.

Frax Share (FXS)

FXS fiyatı, 15 Ocak’ta 7,5 dolar direnç alanından çıktığından beri hızlanan bir oranda arttı. Bu artış 9 Şubat’ta 14,25 dolara doğru devam etti. Anca RSI düşüş eğilimine işaret ediyor ve yeniden 7,5 dolar bölgesine bir geri çekilme görebiliriz. Öte yandan, yukarı yönlü hareket devam ederse, en yakın direnç 17,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

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