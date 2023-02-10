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Vitalik Buterin Sınıfta Kaldı! Murat Pak Gerekeni Yaptı!

15:25
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye Pazartesi gününden bu yana tarihte eşine az rastlanır bir afetle mücadele ediyor. 20 bine yakın canımızı kaybettik. On binlerce yaralımız var. Enkaz altında halen eşinin, çocuğunun, kardeşinin bir umut çıkarılmasını bekleyen insanlarımız var. Herkes elinden geldiğince bir mücadele veriyor. Ama Türk kripto topluluğu beklediği desteği maalesef bulamadı.

Vitalik Buterin’in Deprem Bağışı

Türkiye’nin her bir ferdi elindeki imkanları nispetinde depremden dolayı mağdur olan insanlara yardımcı olmak için çırpınıyor. Tüm ülke kardeşini, abisini, babasını enkaz altında bırakmış gibi acı çekiyor. Elindeki birikimini, hatta kredi limitlerini bölgedeki bağışlar için harcayan insanlarımız var. Salı günü itibariyle Türk kripto topluluğu büyük bir umutla Ahbap öncülüğünde kripto bağış adreslerini dünyadaki diğer topluluk üyelerine ulaştırmaya başladı. Umudumuz büyüktü çünkü Hindistan ve Ukrayna zor durumda olduğunda aynı global kripto ekosistemi seferber olmuş yüz milyonlarca dolarlık bağışı resmi kripto hesaplarına ulaştırmıştı. Böylesine büyük bir afet tüm dünyada duyulmuşken benzer şekilde Türkiye’ye de destek olacaklarını umduk. Ancak 4 gün geçmesine rağmen Ahbap hesaplarında sadece 3,76 milyon dolar toplanabildi.

Vitalik Buterin bu kampanyanın ivme kazanmasını sağlayabilirdi. Devasa bağışları, hayata dair idealleri, hümanist tavrıyla Vitalik Buterin tüm dünyadaki kripto topluluğu tarafından yakından takip ediliyordu. Türk kripto ekosistemindeki önemli aktörler kendisine ulaşmaya çalıştı ve yoğun mücadelenin ardından bugün Ethereum kurucusu sadece 1 ETH değerinde sembolik bir bağış yaptı. Üstelik resmi hesaplarında kampanyaya dair bir duyuru veya bir geçmiş olsun dileği bile paylaşmadı. Bu gerçekten hayal kırıklığıydı. Dünyaca ünlü sanatçımız Murat Pak bağıştan saatler sonra beklenen duyurular ve taziye mesajı gelmediği için kripto milyarderi Vitalik Buterin’e 1 ETH değerindeki bağışını iade etti.

Vitalik Buterin sınıfta kaldı ve Murat Pak gerekeni yaptı. Bugün Türk kripto topluluğu en acılı gününde kendisi için çaba harcayan veya onları görmezden gelenlerin kesinlikle farkında.

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