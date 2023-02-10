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Yeni Cardano (ADA) Yükseltmesi  İçin Tarih Verildi

Input Output ekibi Sevgililer Günü'nde gerçekleşmesi planlanan büyük bir yükseltmeyi duyurdu. Yükseltme başarı olarak görülüyor.
14:36
10 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Input Output ekibi Sevgililer Günü’nde gerçekleşmesi planlanan büyük bir yükseltmeyi duyurdu. “Valentine” yükseltmesi olarak adlandırılan bu teknik başarı, Cardano ağına yeni Plutus SECP kriptografiklerini getirecek.

“Valentine” Yükseltmesi

Input Output’un topluluk koordinatörü Rebecca Hopwood, bir süre devam eden topluluk testleri ve hisse havuzu operatörleri (SPO’lar), geliştiriciler ve borsa mühendisliği ekipleriyle yakın işbirliğinin ardından, Cardano ana ağını protokol v8’e yükseltmek için ortak bir Input Output, Cardano Vakfı ve EMURGO teknik ekibi tarafından bir güncelleme teklifi sunulduğunu bildirdi:

Cardano ağının evriminde kritik bir kilometre taşını işaret eden Valentine yükseltmesinin nihayet gerçekleştiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz

Yükseltme, en uygun zaman olarak görülen ve aynı zamanda Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

Yükseltmenin Detayları

Harekete geçmek isteyenler için SPO’lar ve Cardano node kullanıcıları en son sürüm olan 1.35.5’e yükseltmeye teşvik ediliyor. Ancak 1.35.4’ten önceki herhangi bir sürümün protokol sürüm 8 ile uyumlu olmayacağını ve yükseltmeden sonra ana ağ üzerinde çalışmayacağını belirtmek gerekir.

Bu çok beklenen yükseltme, Cardano topluluğuna daha fazla birlikte çalışabilirlik ve güvenli çapraz zincir dApp geliştirme dahil olmak üzere bir dizi fayda sağlayacak.

Yeni yerleşik işlevler Plutus’a özel bir güvenlik dokunuşu katarak geliştiricilerin diğer blok zincirleriyle çalışmasını kolaylaştıracak ve ECDSA ve Schnorr gibi imzaları destekleyecek.

Bu yükseltme için hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Blok üreten düğümlerin %80’inden fazlasının halihazırda gerekli yeni düğümü çalıştırmasıyla, yükseltme ana ağa dağıtılmaya neredeyse hazır.

IOG ve Cardano Vakfı, topluluğu ilerleme hakkında bilgilendirmeye kararlı ve herkesi en son güncellemeler için kanallarını yakından takip etmeye teşvik ediyor. Bunlara ek olarak ADA yazının kaleme alındığı sırada 0,36 dolardan işlem görüyor.

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