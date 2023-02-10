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Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para sektörünü çevreleyen küresel düzenleyici gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade etmek üzere geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bir dizi tweet atan CEO, son gelişmeleri “enerji verici” olarak nitelendirdi ve çeşitli ülkeler tarafından sektöre netlik ve yön sağlama konusunda atılan olumlu adımların altını çizdi.

Olumlu Adımlar

Garlinghouse tweetinde, “ABD’de yaşananlardan bir an için geri adım atarsak, sadece son birkaç hafta içinde, olumlu (ya da en azından netlik yönünde ilerleyen) küresel düzenleyici gelişmelerin sayısı enerji verici!” dedi.

Örneğin; teknolojiye yönelik yaklaşımıyla bilinen Dubai, kripto piyasası katılımcıları için uyum standartları, reklam, ihraç ve daha fazlası gibi alanları kapsayan kapsamlı bir dizi teknolojiden bağımsız kural kitabı yayınlayarak yönünü belirledi.

Öte yandan Avustralya Hazinesi de kripto para birimleri için lisanslama ve gözetim reformu yapmak ve tüketicinin korunmasını iyileştirmek için adımlar atıyor. Hazine yakın zamanda bir token haritalama raporu yayınladı.

Ek olarak Birleşik Krallık’ta hükümet, inovasyon ve finansal istikrarı dengeleyen net bir çerçeve oluşturma niyetini ortaya koydu. Birleşik Krallık HMT’nin son görüşmeleri, hükümet tarafından daha önce belirtildiği gibi, ülkenin küresel bir kripto merkezi olma arayışında olumlu bir adım.

Dikkat Çeken Gelişmeler

Öte yandan Güney Kore, menkul kıymet tokenleri ve ödeme tokenleri arasında ayrım yapmak ve bunların ayrı ayrı nasıl yönetileceğini belirlemek için kılavuzlar yayınladı. Finansal Hizmetler Komisyonu, neyin menkul kıymet tokenı ve ödeme tokenı olarak kabul edileceği konusunda netlik sağladı.

“Ortak noktalara dikkat edin, bu düzenleyiciler liderlik sağlıyor ve ABD’de umutsuzca kaçırdığımız işi yapıyorlar, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ripple gibi şirketlerin büyüdüğü yer burası!” diye ekledi Garlinghouse tweetlerinde.

Bu olumlu düzenleyici görünüm kripto topluluğu tarafından memnuniyetle karşılandı ve sektördeki büyüme ve yeniliği artırma potansiyeline sahip. Dünya genelinde daha fazla ülke kripto konusundaki tutumunu netleştirdikçe ve büyüme için elverişli koşullar yarattıkça, kripto piyasası giderek daha yaygın hale gelme potansiyeli taşıyor.