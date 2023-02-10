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Bir Stablecoin Daha Peg’ini Kaybetti: Son Durum Ne?

Son zamanlarda dolar sabitini kaybeden kripto para birimlerine bir yenisi eklendi. Ancak durum diğerleri kadar kötü görünmüyor.
12:42
10 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

USDP stablecoin, 10 Şubat’ta 0,98 dolara düştükten sonra kısa bir süreliğine değer kaybetti. New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın (NYDFS) Paxos’u soruşturduğu bildiriliyor.

NYDFS Etkisi

Paxos tarafından yönetilen USDP stablecoin, 1 dolarlık sabitini kısa bir süreliğine kaybetti ve 0,98 dolar civarında seyrediyor. Bu, stabilcoin’in sabitini ilk kez kaybetmesi değil ve varlık 2022 boyunca bunun birden fazla örneğini gösterdi.

Pax Dollar stablecoin 2018 yılında oluşturuldu. USDT ve USDC gibi rakip stablecoin’ler kadar popüler değil, ancak yine de bir pazar bulmayı başardı.

Fiyatlardaki dalgalanma, New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın (NYDFS) Paxos’u araştırdığını söylemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Haberi ilk bildiren kaynaklara göre, ajans konuyla ilgili daha fazla ayrıntı sunmadı.

Soruşturma, stablecoin’in zirvesini kaybetmesinin bir nedeni olabilir, ancak Paxos başka nedenlerle de manşetlere çıktı. ABD Para Birimi Komptrolörü Ofisi’nin, Paxos’tan ulusal bir güven bankası tüzüğü için başvurusunu geri çekmesini istediği söylendi. Paxos bunu yalanladı.

NYDFS Kripto Pazarı Hafife Almıyor

NYDFS, kripto piyasası üzerinde bir miktar kontrol uygulamak amacıyla son zamanlarda birden fazla eylemde bulundu. Haziran 2022’de, Müfettiş Adrienne A. Harris, ABD Doları tarafından desteklenen sabit paralar için düzenleyici kılavuz yayınladı.

Daha yakın zamanda, New York eyaletinde kayıtlı şirketler için saklama standartları konusunda rehberlik yayınladı. Bu, kripto endüstrisinde meydana gelen birkaç iflas tarafından tetiklendi. Bu arada, çeşitli nedenlerden dolayı Robinhood Crypto’ya 30 milyon dolar para cezası verdi.

Öte yandan Paxos son zamanlarda pazardaki varlığını artırma çabalarıyla dikkat çekiyor. Şirket, DeFi alanında lider bir oyuncu olan MakerDAO ile bir ortaklık duyurusuyla manşetlere çıktı. Bu işbirliği, MakerDAO’daki Peg Stability Modülünde Pax Dollar‘ı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paxos ayrıca Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) de onay aldı. Ülke, Paxos’un ülkede en az 130 kişiyi işe almayı planladığı proje için önemli bir hedef gibi görünüyor. Ayrıca bankalara kripto ticareti sunmak için Mastercard ile güçlerini birleştirdi.

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