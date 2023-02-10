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Kripto Para Piyasasında Son Durum: BTC, ETH, ADA ve Diğerleri

Yaşanan son düşüşlere rağmen kripto para piyasası toplam değerinin hala 1 trilyon dolar üzerinde olması dikkatleri çekiyor.
09:11
10 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatı 1 hafta içinde %7’nin üzerine düşüş kaydetti. Ancak BTC’nin hala 1 aylık performansının %25’in üzerinde artış olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bitcoin ve altcoin’lerde son duruma bir göz atalım…

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin şu anda 22.000 dolar altında işlem görüyor ve böylece analistlerin önemli bir seviye olarak gördüğü 22.200 dolarlık seviyenin altına da inmiş oldu. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 21.798 dolardan işlem gören BTC‘nin son 24 saat içinde %3,5 düşüş yaşadığı görülüyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin, 22.500 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. BTC/USD çiftinin saatlik grafiğinde 22.420 dolara yakın dirençle oluşan büyük bir düşüş eğilimi çizgisi var. Analistlere göre parite 22.500 dolar direnç bölgesinin altında kalırsa düşüş biraz daha derinleşebilir.

Bunlara ek olarak analistler 22.100 dolar seviyesinde de bir direnç olduğunu ifade ediyor. Eğer bu bölge kırılırsa ilk hedef 22.300 ve ikinci hedef 23.450 dolar olabilir. Ancak düşüş trendi devam ederse Bitcoin için 21.200 doların önemli bir destek oluşturabileceği ifade ediliyor. 21.200 doların aşağı yönlü kırılımı 21.000 doların testini beraberinde getirebilir.

Altcoin’lerde Son Durum

Toplam kripto para piyasası değeri 1 trilyon dolar üzerinde durmaya devam ederken piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum (ETH), yazının kaleme alındığı sırada 1.543 dolardan işlem görüyor ve 24 saatte BTC ile benzer şekilde yüzde 5 oranında geri çekildiği görülüyor.

Buna ek olarak piyasa değeri bakımından ilk on kripto para birimine bakıldığında Dogecoin’in (DOGE) yüzde 7 oranında düşüş ile en kötü performansı sergilediği görülüyor. DOGE yazının kaleme alındığı sırada 0,0817 dolardan işlem görüyor. Öte yandan son 24 saat içinde Cardano (ADA) yüzde 6,7, Solana (SOL) yüzde 8,2 ve Ripple (XRP) yüzde 2 oranında düşüşler kaydetti.

Bazı analistlere göre bu geri çekilme bir düzeltme, bazılarına göre ise ayı piyasasında yaşanan ara rallinin bitişi olarak değerlendiriliyor.

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