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Son Dakika! Binance USD Şirketine ABD’den Soruşturma!

Kripto para piyasaları bu akşam gelen davaların etkisiyle düşüyor. Son soruşturma Binance borsasına sıçrayabiir.
00:05
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu akşam kripto endüstrisi için zincirleme soruşturma/davalar akşamı gibi geçiyor. Bitcoin fiyatı 22.000 doların altına düştü. Kraken borsasıyla ilgili adım ciddi bir korku oluşturmasa da Binance USD ihraççısıyla alakalı hareket yatırımcıları endişelendirebilir. Peki son dakika soruşturmasıyla alakalı detaylar neler?

Kripto Para Soruşturması

New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) stablecoin ihraççısı Paxos’u soruşturuyor. Soruşturmanın tam kapsamı belli değil. Paxos’un ihraç ettiği stablecoinler arasında Pax Dollar (USDP) ve Binance markalı BUSD yer alıyor. Bir NYDFS sözcüsü, kurumun devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Paxos son zamanlarda, federal bir banka düzenleyicisi olan Para Birimi Komptrolörü Ofisi’nin tam bir bankacılık sözleşmesi için başvurusunu geri çekmesini isteyebileceği söylentileri üzerine haberlerde yer aldı. Paxos bu söylentileri yalanladı.

Bununla birlikte, bir eyalet düzenleyicisi tarafından devam eden bir soruşturma, 2021’de OCC’den geçici bir banka tüzüğü alan şirketin gerçekten de emsallerinden daha yakın inceleme altında olduğunu gösteriyor.

Özellikle kripto para iflaslarının ardından ABD’li kurumlar potansiyel yeni iflas dalgalarının geleneksel piyasalara sıçramaması için önemli adımlar atıyor. Henüz regülasyonlar netleşmemiş olsa da mevcut yasalara göre gri alanda faaliyet gösteren şirketler yakın takipte. FTX’in ABD müşterilerine yaşattığı kayıplar düzenleyicileri endişelendiriyor.

Stablecoin Şirketlerine İnceleme

ABD için belki de en öncelikli regüle edilmesi gerekilen alan stablecoin ihraççılarıdır. FTX borsasının istismarını göz önünde bulundurursak yatırımcılarını dolandıran bir stablecoin ihraççısı şirketin geleneksel piyasalara bile bir ölçüde zarar verme ihtimali bulunuyor. NYDFS Haziran ayında stablecoin kılavuzu yayınlayarak, ihraççıları stablecoin’lerinin ihraççıların fonlarından ayrılmış varlıklarla tamamen desteklenmesini ve düzenli olarak onaylanmasını sağlamaya yönlendirdi.

LUNA çöküşünün ardından stablecoinler noktasındaki riskleri gören ABD’li düzenleyiciler bu kılavuzu yayınlamıştı. Kriptonun merkezi yüzünün regüle edilmesi şart ve bu tarz soruşturmalar kısa vadede piyasada düşüşlere neden olsa da uzun vadede yatırımcıların korunması noktasında önemli faydalar üretecek. Tüm bu kaosu biraz da bu açıdan ele almak gerekiyor.

Bitcoin fiyatı PAXOS haberinin ardından 21.940 dolarda bulunuyor. Bu süreçte Binance borsasının direkt olarak etkilenme ihtimali zayıftır. PAXOS, ABD’de lisanslı şekilde hizmet verir ve BUSD stablecoini ihraç eder. Bu tokenler Ethereum ağında ihraç edilir ve diğer ağlara dağıtımı ERC20 standardındaki tokenleri kilitleyip diğer ağlarda basan Binance yetkisindedir. Bunlar da dolaylı yoldan ihraççı şirket güvencesindedir diyebiliriz.

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