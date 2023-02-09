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Son Dakika! Bitcoin ve Altcoinler Düşüyor! Dev Borsa Pes Etti!

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren kırılma son duyurunun ardından geldi.
22:36
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugüne dair genel hissiyat piyasada güçlü bir düşüşün başlayacağı yönündeydi ve önemli destek seviyesi şimdilik kaybedildi. Bitcoin fiyatı 22.200 doların altına düştü ve gelecek saatlik kapanışlar 20.800 dolara kadar bir geri çekilmeye kapı aralayabilir. Öte yandan altcoinler için teknik veriler daha büyük bir kayba işaret ediyordu. Son haber bunu da tetikleyebilir.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Dev kripto para borsası Kraken pes etti ve staking hizmetini durduracağını açıkladı. Konu hakkında bilgi sahibi bir endüstri kaynağına göre Kraken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile suçlamaları çözmek için kripto para birimi stake etme operasyonlarını kapatmayı kabul etti. İçeriden kaynağa göre SEC ilerleyen saatlerde anlaşmaya dair bir toplantı yapıp kararını açıklayacak. İkinci kaynak da ilerleyen saatlerde bir duyurunun geleceğini doğruladı.

Kraken, staking şemsiyesi altında %24’e varan getiri sunan bir kripto borç verme ürünü de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunuyor. Kaynak, bunun da anlaşma kapsamında kapatılmasının beklendiğini söyledi. Kraken’in staking hizmeti, web sitesine göre müşterilere haftada iki kez staking ödülleri göndermeyi vaat ederek %20 APY sunuyordu.

Bitcoin fiyatı son haberin ardından 22.200 doların altına düştü. Diğer taraftan eğer bu düşüş devam ederse kripto paraların kümülatif değerinin 975 milyar dolar seviyesine kadar gerilemesi muhtemeldir. Bu senaryo birkaç gündür dillendiriliyordu ve yükselen kanalın destek bölgesi yazı hazırlandığı sırada yeniden ihlal edildi. Yatırımcılar altcoinlerde %20’ye yakın düşüş görebilir. Ancak Bitcoin’in yeniden 22.800 doların üzerine sıçraması bu ihtimali şimdilik ortadan kaldıracak.

Kraken Pes Etti

Bugünün ilk dakikalarında Kraken borsasının SEC ile anlaşmaya varmak üzere olduğu bir soruşturmanın detaylarını paylaşmıştık. Ardından düzenleyici kurumun Coinbase’i stake hizmetlerini azaltması konusunda uyardığını gördük. Ve şu dakika itibariyle birkaç saat sonra SEC’in resmi duyuruyu yapıp Kraken borsasıyla muhtemelen anlaştığını öğreneceğiz. Kraken bu süreçte stake hizmetlerini durduracak. SEC Başkanı Gary Gensler daha önce, Kraken gibi aracılar aracılığıyla stake etmenin, ABD yasaları uyarınca bir şeyin menkul kıymet olup olmadığının bir ölçüsü olarak değerlendirilebileceğini söylenmişti.

Gensler o zaman yaptığı açıklamada, stake etmenin borç vermeye benzediğini söyledi. SEC, şu anda iflas etmiş olan borç veren BlockFi gibi daha önce de borç veren şirketler nedeniyle ABD vatandaşlarının kripto stake hizmetlerinden uzaklaşmasını istiyor.

Güncelleme (23:06) SEC, Kaliforniya Federal Mahkemesinde Kraken’e dava açtı. Bu durum kriptodaki düşüşün devam etmesine neden olabilir.

SEC Başkanı Gary Gensler kısa süre önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi;

“Bugünkü eylem, hizmet olarak stake etme sağlayıcılarının kayıt yaptırması ve tam, adil ve doğru açıklama ve yatırımcı koruması sağlaması gerektiğini piyasaya açıkça göstermelidir”.

SEC, Kraken’in 2019’dan bu yana, Kraken havuzları aracılığıyla “yatırımcılar tarafından transfer edilen belirli kripto varlıklarını ve bu yatırımcılar adına bunları stake ederek” genel halka stake hizmetlerini sunduğunu ve sattığını iddia etti. Anlaşma, Coinbase İcra Kurulu Başkanı Brian Armstrong’un “SEC’in ABD’de perakende müşteriler için kripto stake etmekten kurtulmak istediğine dair söylentiler” duyduğunu paylaşmasından saatler son geldi. Kraken borsası 30 milyon dolarlık ceza ödeyecek.

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