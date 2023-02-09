Adı bile yetti ve haberler peş peşe geldi. Yatırımcıları endişelendiren şey neydi?

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2023 yılına dair kripto para yatırımcılarını en fazla endişelendiren şey buydu. Söylentisi bile satışları beraberinde getirdi. Şimdilik Bitcoin fiyatı 22.300 doların üzerinde tutunduğu için daha büyük bir düzeltme gelmedi. Ancak bu seviye kaybedilirse 20.800 dolara kadar fiyatın indiğini görebiliriz. Peki piyasadaki hissiyatı negatife çeviren şey neydi?

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin’in Ocak ayındaki iyimserliği artıran %40’lık performansının ardından alıcılar güç kaybetmiş gibi görünüyor. Son fiyat hareketleri Bitcoin’in piyasa değerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu ve piyasa değeri 437 milyar dolara kadar geriledi. Son yaşanan düşüşün arkasındaki temel gerekçe ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) popüler kripto para borsası Kraken’i menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla soruşturduğu iddialarıydı. Kraken konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Bloomberg konuya aşina olan ve ismi açıklanmayan bir kişiye atıfta bulunarak soruşturmanın “ileri bir aşamada” olduğunu ve “önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya yol açabileceğini” yazdı. Bugünün ilk dakikalarında bu gelişmeyi son dakika olarak geç saatlerde paylaşmıştık.

Eş zamanlı olarak düşüşü destekleyen farklı bir şey daha oldu. Coinbase CEO’su Brian Armstrong Twitter’a girerek “SEC’in bireysel müşteriler için ABD’de kripto stake etmekten kurtulmak istediğine dair söylentiler” hakkında uzun bir yazı kaleme aldı. Brian son olarak şunları söyledi;

“Umarım durum böyle değildir çünkü bunun gerçekleşmesine izin verilirse ABD için korkunç bir yol olacağına inanıyorum”.

Bitcoin Düştü

Coinbase geçtiğimiz yıl lending hizmeti vermek istediği için SEC’e danışmış ve düzenleyici kurum onu davayla tehdit etmişti. Bunu da sosyal medya üzerinden duyurduklarında benzer bir piyasa düşüşü görmüştük. SEC’in sert tutumu büyük ihtimalle Coinbase’i iflastan kurtardı. Çünkü dünya genelindeki kripto borç verenler yüksek riskli kredi taliplerine verdikleri müşteri mevduatlarını kurtaramadığı için iflaslarını açıklamak zorunda kaldılar.

Coinbase CEO’suna göre, “stake etme kriptoda gerçekten önemli bir yeniliktir” çünkü “kullanıcıların açık kripto ağlarının çalıştırılmasına doğrudan katılmalarına olanak tanır” ve “ölçeklenebilirlik, artırılmış güvenlik” gibi birçok konuda faydalar sağlar.

Belirsiz düzenlemeleri hedef alan Bank of New York Mellon’un dijital varlıklar başkanı Michael Demissie dün bu konuya değinmişti. Michael ripto paraların daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için bu alanda netlik ve regüle platformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Afore Consulting’in 7. Yıllık FinTech ve Düzenleme Konferansı’nda konuşan Demissie, kripto para birimlerinin “kalıcı” olduğuna ikna olduğunu da söyledi.