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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 22.500 doların altına düştü ve bunu son günlerde birçok kez yaptı. Son istihdam verisinin ardından yükseliş ivmesi durdu ve BTC kritik destek bölgesini korumaya çalışıyor. 5 popüler uzman ise kısa vadede büyük bir kırılımın yaşanmasını bekliyor. Güncel kripto piyasa tahminleri neler?

Bitcoin Yorum

ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte artan short yönlü pozisyonlar Bitcoin fiyatını 22.500 doların altına itti. Parite günün erken saatlerinde 22.378 dolara düşerek 25 Ocak’tan bu yana en düşük seviyelerini gördü ve 22.400 doların öneminin artmasına neden oldu. Crypto Tony takma adını kullanan tanınmış bir kripto para analisti güncel durumla ilgili şunları söyledi;

“22.500 dolarlık düşük seviyeyi gördük ve ardından bir sıçrama yaşadık. Bu düşük seviyeyi kaybettiğimizde ayıların düşüşü tırmandırmasını beklerdim.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC 22.517 dolara çıkmış olsa da güçlü bir satın alma baskısı bulunmuyor. Crypto Chase takma adını kullanan diğer bir analist ise 22.300 dolar altında gelecek kapanışların sert düşüşü girebileceği konusunda uyarıyor.

Kripto Uzman Yorumu

Üçüncü kripto analisti TraderSZ kısa süre önce yaptığı piyasa güncellemesinde Bitcoin’in 23.000 dolar altında geçirdiği zamanın yatırımcılar için bir uyarı olması gerektiğini söyledi. Yine Crypto Chase tarafından paylaşılan yoruma benzer şekilde sert düşüş kapıda olabilir. Kripto paraların kümülatif değeri de kanalın destek bölgesini ihlal ettiği için 980 milyar dolar altına bir geri çekilme bekleniyor.

Wall Street Kurdu olarak tanınan dördüncü analist Scott Melker ise DXY’deki zayıflığın risk piyasalarını pozitif desteklemeye devam edeceğine inanıyor.

“103,82’de direnç olarak güçlü desteğin klasik yeniden testi. Ayrıca potansiyel bir baş ve omuz tepesi gibi görünmeye başlıyor. Bu küçük boğa koşusunun devam edeceğine dair pek çok sinyal var.”

ABD piyasalarına dair son istihdam verisi Fed’in elini güçlendirdiği için satışları getirdi. Ancak 196,000 ile bir yılın en yüksek seviyesine yaklaşan ve beklentileri 6,000 aşan işsizlik başvuruları beklendiği gibi tam tersi bir sonuç doğurmadı. CNBC sunucusu Carl Quintanilla güncel durumla ilgili şunları söyledi;

“İşsizlik başvuruları 196 bin, ancak dört haftalık ortalama hala tarihi düşük seviyelere doğru seyrediyor”.

Raporun yayınlanmasıyla 22.800 dolara yükselen fiyat akşam üstü yeniden 22.500 doların altına sarktı. Uzmanların genel görüşü volatilitenin yakın zamanda artacağı yönünde ve yön henüz kesinleşmedi. Ağır basan taraf şimdilik düşüştür.