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Son birkaç gündür birçok altcoin BTC ile yüksek korelasyonu nedeniyle değer kaybetti. Peki ADA Coin cephesinde son durum ne? Özellikle akıllı sözleşme yeteneklerine 2021 sonunda kavuştuğu için Cardano için umutlar yüksekti. Birçok yatırımcı 0,25 dolar bölgesindeki dip fiyatı değerlendirerek kazanç elde etti peki bundan sonra?

Cardano (ADA) Yorum

Cardano (ADA) sahiplerinin yalnızca %24’ü mevcut fiyat seviyesinde kazancını koruyor. ADA Coin fiyatı aklaşık bir yıldır ilk kez 200 günlük basit hareketli ortalamaya yaklaşıyor. Peki bu Cardano yatırımcıları için ne anlama geliyor? Yılın başında Cardano için elde edilen %64’lük etkileyici kazanç, son yedi günde %5 oranında azaldı. Marjinal düşüş eğilimi, azalan günlük işlem hacimleri ve Bitcoin cephesindeki kayıplardan kaynaklanıyor.

IntoTheBlock verileri, Cardano ağındaki günlük işlem sayısının ADA fiyatıyla uyumlu biçimde düştüğünü gösteriyor. Şubat ayının başından bu yana ağdaki işlem hacmi yaklaşık %28 oranında eridi. Geçmişte de işlem sayısındaki düşüşe paralel olarak coin fiyatının aşağı yönlü seyrettiğini görmüştük.

ADA Coin Alınır Mı?

ADA Coin fiyatının yönünü belirleyen büyük ölçüde Bitcoin fiyatı oluyor. Aralarındaki korelasyon yaklaşık %96 seviyesinde ve Bitcoin fiyatı 22.300 dolar desteğini birkaç gündür test ediyor. Yazı hazırlandığı sırada ise BTC 25.600 doların altında bulunuyordu. ADA ve BTC arasındaki korelasyon Ocak ortasından bu yana daha da sıkılaştı. Balina aktivitesindeki son düşüşün ortasında bu ay Bitcoin‘i çevreleyen zayıf sosyal duyarlılık ADA ve diğer birçok altcoinin düşmesine neden oldu. ADA token fiyatı, bir yıl içinde ilk kez 200 günlük basit hareketli ortalamasına yaklaşırken bu onun piyasada pozitif ayrışma ihtimalini güçlendiriyor.

8 Şubat’ta 0,39 dolar üzerinde kapanış yapan altcoin 200 günlük SMA’ya ulaştı ve bunun üzerinde daha fazla kapanış yaptığında orta vadeli bir yükseliş hareketinin başlaması muhtemeldir. Fiyat şimdilik BTC düşüşüyle bu bölgenin bir miktar altında bulunsa da 0,3848 dolarlık fiyatıyla pek uzaklaşmış değil.

ADA Coin almak isteyen yatırımcılar kesinlikle kendi araştırma ve değerlendirmelerini yaparak stratejilerini oluşturmalıdır. Ancak 0,39 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi ve 0,42 dolar direnci üzerinde güçlü bir hareket fiyatın orta vadeli yükseliş görünümünü büyük ölçüde teyit edecek. Yine de mevcut bölge ADA Coin almak için riskli görünüyor. Özellikle 14 Şubat ABD enflasyon verisinin piyasadaki volatiliteyi artırması beklendiği için bu ara dönemde açılacak pozisyonlar ekstra riskli görülüyor.