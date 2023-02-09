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Birçok kripto para yatırımcısı 3,5 dolar seviyesine ulaştıktan sonra hızla yükselen APT Coin’e yoğun ilgi gösteriyor. Solana rakibi olarak başlatılan layer1 ağı hem hız hem de işlem ücretleri noktasında daha iyi bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Fakat bir süredir yükseliş hareketi durakladı. Peki ralli artık bitti mi?

Aptos (APT)

APT Coin fiyatı 2023’ün büyük bölümünde yeşil kalmayı ve istikrarlı yükselişini devam ettirmeyi başaran az sayıda altcoin arasındaydı. Kripto paraların kümülatif değeri yaklaşık %40 artarken APT Coin fiyatı bunun çok daha ötesine geçti. 1-8 Şubat tarihleri arasında APT’nin %7 oranında değer kaybetmesi nedeniyle kripto yatırımcıları fiyattaki erimenin devam edeceği endişesini taşıyor. Popüler altcoin 3,5 dolar dibinden 20 doları aşan fiyatıyla ciddi sayıda yatırımcıyı kendine çekti.

APT bir destek seviyesini sağlama aldı ama önemli bir direnç seviyesinde fiyat reddi ile karşılaştı. Destek önümüzdeki birkaç saat/gün içinde tutarsa toparlanma devam edebilir. APT’nin %350’lik performansı 20,2 dolar seviyesinde ilk engelle karşılaştı. Daha sonra, 18,42 dolardaki ret onu kritik bir direnç seviyesine dönüştürdü.

APT Coin Yorum

Alıcılar şimdilik 14,66 dolar desteğinin güçlü kalmasını ummak zorunda ve fiyat eğer bunu başarabilirse 16,36 dolarlık direnç bölgesi hedeflenecektir. RSI nötr fakat CMF (Para Akış Endeksi) kısa vadeli birikime işaret ederek iyimserliği besliyor. Destek bölgesi üzerindeki kapanışlar devam ederse yükseliş görünümü devam edecektir. RSI’ın nötr seviyeden toparlanması, acil direnç bölgesine doğru başlayacak bir atağın öncü sinyali olacak. Şimdilik nötr bölgenin tutulması desteğin sağlam kalabilmesi için önemli.

Öte yandan, açık faiz (OI) oranı düşüyor ancak son birkaç gündür sabitlendi. Bu durum olası bir trend değişikliğine ve muhtemel bir toparlanmaya işaret etse de, yatırımcılar teyit için BTC hareketlerini de izlemelidir. Bitcoin’in kısa vadede 23.500 dolar bölgesini geri kazanması gerekiyor şimdilik 22.300 dolar bölgesindeki destek kırılmış değil.

Son olarak Aptos Vakfı yakın zamanda kurumsallara token dağıtımı konusunda şeffaflığı artıracak yeni bir güncellemenin kapıda olduğunu açıkladı. Atılacak adımın detaylarına göre bu gelişme volatiliteyi düşüş/yükseliş yönlü artırabilir.