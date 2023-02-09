Dünyanın piyasa değerine göre en büyük bankası ve dolaylı yoldan 2 kripto paranın fiyatında artış beklediğini söylüyor.

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418 milyar doların üzerindeki değeriyle dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan kriptoyla yakından ilgileniyor. Birçok finans kuruluşu aslında benzer bir yaklaşım sergiliyor. Gelecekte müşteri tabanlarının bu alana daha fazla ilgi duyacaklarını tahmin ediyorlar ve yaptıkları anketler de bunu onlara söylüyor. Kısa süre önce yeni bir rapor yayınlandı. Rapor altcoin kralıyla ilgiliydi.

Yükselecek 2 Altcoin

JPMorgan saatler önce yayınladığı son raporda gündemine Ethereum’u almıştı. Ethereum’un Mart ortasında yapılması planlanan Şangay yükseltmesine değinen dev banka bunun stake oranını ciddi anlamda artırabileceğini söyledi. LDO ve Rocket Pool tokenlerinin değeri de aslında bu büyüyen stake hizmetinden onların alacağı payla ilgiliydi. Eğer stake oranı artacaksa herkesin 32 ETH büyüklüğünde varlığı olmadığı için doğrulayıcı olarak bu iki platformdan destek alması gerekecek. O halde artan kullanım durumu LDO ve Rocket Pool fiyatını artırmalıdır.

Aralık ayından bu yana duyuruları yapıldığı için birçok yatırımcı zaten mart ayında gelecek güncellemenin detaylarına hakim. Kilidi açılacak varlıklar Ether fiyatı için kısa vadeli dalgalanmalara neden olsa da mart ayından sonra dezenflasyonist süreç devam ettiği için ETH fiyatı yükselişini sürdürebilir.

JPMorgan Ethereum Raporu

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler yaklaşan Şangay yükselmesine odaklandı. Bu güncellemenin sonuçlarına dair birçok uzman yorum yapsa da JPMorgan analistlerinin görüşleri incelemeye değer. Peki hangi konuya dikkat çektiler?

“Stake oranının zaman içinde diğer büyük PoS ağlarının %60’lık ortalamasına yaklaştığını varsayarsak, doğrulayıcı sayısı 0,5 milyondan 2,2 milyona çıkabilir ve getiri şu anki %7,4’ten yaklaşık %5’e düşebilir”.

Stake geliri 32 ETH ile doğrulayıcı olan kullanıcılara veriliyor. Ancak bu gelir madencilere dağıtılan ödül oranının çok altında olduğu için Ethereum dolaşım arzı bir süredir artıyor. Bu durum fiyat için olumlu ve ödül oranının düşeceği beklentisi arzın daha da azalabileceği tahminiyle paraleldir.

Banka, gelecekteki stake artışının büyük bir kısmının muhtemelen Lido gibi likit stake protokollerine geçeceğini söyledi. Bu protokoller “alınıp satılabilen stake edilmiş ETH karşılığında eşit miktarda türev token sağlayarak” kilitlenecek varlıklar için likidite oluşturur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi raporun odak noktası APY (yıllık kazanç) düşüşü olsa da Lido DAO ve Rocket Pool için bir sinyal gibi görünüyor.

LDO Coin fiyatı bu süreçte beklentinin sonucu olarak zaten önemli ölçüde yükseldi.