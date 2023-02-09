Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   JPMorgan Raporu: Bu 2 Kripto Para Yükselecek! Mart Ayına Dikkat!

JPMorgan Raporu: Bu 2 Kripto Para Yükselecek! Mart Ayına Dikkat!

Dünyanın piyasa değerine göre en büyük bankası ve dolaylı yoldan 2 kripto paranın fiyatında artış beklediğini söylüyor.
18:15
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

418 milyar doların üzerindeki değeriyle dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan kriptoyla yakından ilgileniyor. Birçok finans kuruluşu aslında benzer bir yaklaşım sergiliyor. Gelecekte müşteri tabanlarının bu alana daha fazla ilgi duyacaklarını tahmin ediyorlar ve yaptıkları anketler de bunu onlara söylüyor. Kısa süre önce yeni bir rapor yayınlandı. Rapor altcoin kralıyla ilgiliydi.

Yükselecek 2 Altcoin

JPMorgan saatler önce yayınladığı son raporda gündemine Ethereum’u almıştı. Ethereum’un Mart ortasında yapılması planlanan Şangay yükseltmesine değinen dev banka bunun stake oranını ciddi anlamda artırabileceğini söyledi. LDO ve Rocket Pool tokenlerinin değeri de aslında bu büyüyen stake hizmetinden onların alacağı payla ilgiliydi. Eğer stake oranı artacaksa herkesin 32 ETH büyüklüğünde varlığı olmadığı için doğrulayıcı olarak bu iki platformdan destek alması gerekecek. O halde artan kullanım durumu LDO ve Rocket Pool fiyatını artırmalıdır.

Aralık ayından bu yana duyuruları yapıldığı için birçok yatırımcı zaten mart ayında gelecek güncellemenin detaylarına hakim. Kilidi açılacak varlıklar Ether fiyatı için kısa vadeli dalgalanmalara neden olsa da mart ayından sonra dezenflasyonist süreç devam ettiği için ETH fiyatı yükselişini sürdürebilir.

JPMorgan Ethereum Raporu

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler yaklaşan Şangay yükselmesine odaklandı. Bu güncellemenin sonuçlarına dair birçok uzman yorum yapsa da JPMorgan analistlerinin görüşleri incelemeye değer. Peki hangi konuya dikkat çektiler?

“Stake oranının zaman içinde diğer büyük PoS ağlarının %60’lık ortalamasına yaklaştığını varsayarsak, doğrulayıcı sayısı 0,5 milyondan 2,2 milyona çıkabilir ve getiri şu anki %7,4’ten yaklaşık %5’e düşebilir”.

Stake geliri 32 ETH ile doğrulayıcı olan kullanıcılara veriliyor. Ancak bu gelir madencilere dağıtılan ödül oranının çok altında olduğu için Ethereum dolaşım arzı bir süredir artıyor. Bu durum fiyat için olumlu ve ödül oranının düşeceği beklentisi arzın daha da azalabileceği tahminiyle paraleldir.

Banka, gelecekteki stake artışının büyük bir kısmının muhtemelen Lido gibi likit stake protokollerine geçeceğini söyledi. Bu protokoller “alınıp satılabilen stake edilmiş ETH karşılığında eşit miktarda türev token sağlayarak” kilitlenecek varlıklar için likidite oluşturur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi raporun odak noktası APY (yıllık kazanç) düşüşü olsa da Lido DAO ve Rocket Pool için bir sinyal gibi görünüyor.

LDO Coin fiyatı bu süreçte beklentinin sonucu olarak zaten önemli ölçüde yükseldi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
FUD’a Gerek Yok! Kripto Borsası Kraken Açıkladı! İşte Atılacak Adımlar!
FUD’a Gerek Yok! Kripto Borsası Kraken Açıkladı! İşte Atılacak Adımlar!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Kriptoda Niye İşe Yaramadı? Golden Cross Hikayesi Bitti Mi?
Kriptoda Niye İşe Yaramadı? Golden Cross Hikayesi Bitti Mi?
Dünyaca Ünlü Borsadan Şok Eden Karar: Çalışmaya Son Veriyoruz!
Dünyaca Ünlü Borsadan Şok Eden Karar: Çalışmaya Son Veriyoruz!
Adı Bile Yetti! Kripto Paralar Düşüşe Geçti!
Adı Bile Yetti! Kripto Paralar Düşüşe Geçti!
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Uzmanı Bugün Uyardı! Kripto Paralar ve BTC İçin Kritik!
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Uzmanı Bugün Uyardı! Kripto Paralar ve BTC İçin Kritik!
Güncel APT Coin Yorumu! Aptos (APT) Yükselişi Bitti Mi?
Güncel APT Coin Yorumu! Aptos (APT) Yükselişi Bitti Mi?
Kripto Paralar Neden Düştü? Altcoin Rallileri Ne Zaman Başlar?
Kripto Paralar Neden Düştü? Altcoin Rallileri Ne Zaman Başlar?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Güncel NFT Haberleri
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var
Murat Pak Deprem Bağışı NFT Koleksiyonunu Duyurdu! NFT ile Bağış Yapabilirsiniz!
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023