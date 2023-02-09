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Kripto Paralar Neden Düştü? Altcoin Rallileri Ne Zaman Başlar?

Kripto paralar artık büyük bir harekete hazırlanıyor. Yakında kırılma gerçekleşebilir.
17:45
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 23.000 doların altında ve son günlerde birçok kez destek bölgesini test etti. BTC bugün 22.353 dolar seviyesine kadar indi ancak yazı hazırlandığı sırada 22.700 doların üzerinde bulunuyor. Altcoinlerde ise genel olarak yön aşağı çevrilmişti. Peki kripto paraların düşüşüne sebep olan şey neydi? Bu düşüş daha ne kadar devam edecek?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Kripto paraların kümülatif değeri yükselen bir paralel kanaldan düşme riski taşırken, Bitcoin (BTC) fiyatı kanalını direnç olarak doğruladı. Düşüşü destekleyen birçok gelişme yaşandı. Kripto ATM operatörü Cash Cloud iflas başvurusu açıkladı, Robinhood ise 2022 mali sonuçlarını yayınlayarak zor durumda olduğunu ilan etti. Coinbase ise SEC’in kripto üzerinde baskı kurduğu diğer bir alan olan lending hizmetleri konusuna değindi. Yakında baskının artabileceği sinyallerini verdi. Tüm bunlar Bitcoin ve diğerlerinin değer kaybetmesine neden oldu.

Render Token fiyatı, 28 Ocak’ta 1,05 dolarlık direnç alanından çıktığından beri yükselişini devam ettiriyor. Popüler altcoin token ekonomisiyle alakalı önemli bir güncellemeyi de bu dönemde duyurmuştu. Ancak, RNDR fiyatı 2,17 dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi ve düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturdu. Aşağı yönlü hareket devam ederse, fiyat tekrar 1,05 dolara inebilir. Öte yandan, 2,17 doların üzerindeki bir kırılma 3 dolara doğru bir artışa yol açabilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

23 Ocak’tan bu yana yükselen bir paralel kanalda işlem gören kripto kümülatif değeri bize yaklaşan bir düşüş konusunda uyarıyor. Birkaç gündür bu konuda uyarılar yapılıyor çünkü kümülatif değer grafiğindeki kırılmalar altcoinlerin tamamını etkiliyor. 29 Ocak tarihinde direnç çizgisinden dönen kümülatif değer (TOTALCAP) bugün destek seviyesine inene kadar kanal içinde konsolide oldu. Bu bize aşağı yönlü bir kırılmanın yakında gelebileceğini söylüyor.

Bir kırılma meydana gelirse, TOTALCAP 935 milyar dolar seviyesindeki desteğe kadar sarkabilir. Yukarı yönlü kırılma ise 1,14 trilyon doları hedefleyecektir. Her halükarda altcoinlerde %20 aşan düşüş/yükseliş hareketleri görmek üzere olabiliriz. RSI’daki (siyah çizgi) düşüş eğilimi çizgisi hala sağlam olduğundan, bir kırılma bir kırılmadan daha olasıdır.

Genel olarak Bitcoin cephesinde de görünüm negatif olduğu için kümülatif değerde aşağı yönlü kırılma daha olası olabilir.

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