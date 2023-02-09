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Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!

Stablecoin çıkarılacağı söylemişti ve daha fazla gecikmeden harekete geçtiler. Duyuruyla birlikte fiyat 88 doların üzerine çıktı.
17:18
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aylardır özellikle DeFi kullanıcıları bu büyük gelişmeyi bekliyordu. Nihayet beklenen adım geldi. Altcoinler geçtiğimiz yıl ekosistemlerindeki altcoinlerin eriyip gittiğini gördü. Ancak aynı altcoinler nedeniyle devasa fiyat artışları da yaşadılar. O halde ağa veya protokollere özel stablecoinler ciddi faydalar getirebiliyor. AAVE bunu başarıyor.

AAVE Son Dakika

Kendi adını taşıyan borç verme ve borç alma protokolünün arkasındaki firma olan Aave Companies, yerel stablecoini GHO’yu Ethereum Goerli test ağında piyasaya sürüyor. “GO” olarak telaffuz edilen stablecoin tamamen merkezsizleştirilmiş ve aşırı teminatlandırılmıştır. Tasarımı, GHO oracle fiyatının her zaman ABD doları ile bire bir sabitlenmesini sağlar, çünkü para basımı Aave Protokolünde teminat olarak sağlanan varlıklar aracılığıyla yapılacaktır. Aave, yatırılan fonların güvenliğini sağlamak için bir mekanizma olarak aşırı teminatlandırmayı kullanan merkezi olmayan bir borç verme ve borç alma platformudur.

Aylardır bu adımın atılması bekleniyordu. Duyurunun ardından AAVE fiyat 83 dolardan aniden 91 doların üzerine çıktı.

GHO Token Nedir?

AAVE aşırı teminatlandırma ile çalışan bir borç verme protokolüdür. Bu sistemde borç alanların ödünç aldıkları miktardan daha fazla teminat göstermeleri gerekir; bu da borç alanın krediyi geri ödeyememesi durumunda borç veren için bir teminat görevi görür. Mevcut mekanizma stablecoin basmak için sermaye açısından verimli bir yol oluştururken Aave’ye para yatıranlar tarafından sağlanan çeşitlendirilmiş bir dizi kripto para birimi ile aşırı teminatlı destek sağlar. Aave Companies’in kurucusu ve CEO’su Stani Kulechov şunları söyledi;

“Aave topluluğunun desteği ve yönetimiyle, GHO’nun merkezi olmayan stablecoini DeFi ve TradFi ekosistemleri arasında değeri kolayca, güvenli ve verimli bir şekilde aktarabilen bir ödeme katmanı olarak büyük fayda sağlayabilir”.

GHO artık AAVE ekosistemindeki en önemli yapıtaşlarından biri olacak. Son duyuruyla GHO kodu artık Ethereum ana ağında beklenen sürümünden önce geliştiricilerin incelemesi ve test etmesi için Github üzerinden erişilebilir olacak. Bununla birlikte, gerçek lansman, hem Aave Protokolü hem de GHO’nun yönetim organı olan Aave DAO’nun onayının ardından gerçekleştirilecek.

Basın açıklamasına göre, yeni stablecoin halihazırda Open Zeppelin, SigmaPrime ve ABDK tarafından denetlendi ve Certora kod denetimine devam ediyor. Oluşabilecek zafiyetlerin algo stablecoinlerde ne gibi büyük sorunlar yol açtığını geçtiğimiz yıl yaşayarak gördüğümüz için ekip bu konunun üzerinde titizlikle duruyor. Ayrıca geliştiriciler Github üzerinde yayınlanan kodu inceleyerek tespit ettikleri raporlayıp ödül programından da faydalanabilir.

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