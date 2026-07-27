ENA, kritik direnç kırılımı sonrası 0,135 dolar hedefini izliyor

Ethena ekosisteminin tokeni ENA, teknik görünümde öne çıkan bir kırılımın ardından yatırımcıların yakın takibine girdi. Piyasada alım iştahının yeniden güç kazanıp kazanmayacağı izlenirken, fiyatın kritik bölgeyi koruması halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kritik eşik

ENA, haberin hazırlandığı sırada 0,08520 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 68,37 milyon dolar, piyasa değeri ise 814,75 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %1,08 gerileme yaşansa da mevcut fiyat yapısı, bazı piyasa uzmanlarına göre olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti Daan Crypto Trades, ENA’nın önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıktıktan sonra yeniden test aşamasına geçtiğini belirtiyor. Bu sürecin başarılı şekilde tamamlanması halinde alıcıların kontrolü koruduğu düşünülebilir.

Alıcıların kırılan bölgeyi savunması ve daha yüksek bir dip oluşturması halinde, ENA’da yukarı yönlü eğilimin güç kazanabileceği ve 0,135 dolar seviyesinin yeniden hedefe girebileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte kısa vadeli yönün yalnızca ENA’ya bağlı olmadığı görülüyor. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere büyük kripto varlıklardaki seyir, altcoin piyasasındaki risk iştahını doğrudan etkileyebilir. Ana varlıklarda olumlu tablo sürerse ENA’nın kırılımını koruması kolaylaşabilir; daha zayıf bir piyasa ise bu girişimi sınırlayabilir.

Base üzerindeki büyüme dikkat çekiyor

Ethena tarafındaki zincir üstü veriler de ekosisteme yönelik ilginin arttığına işaret ediyor. Son bir ayda ENA’nın Base üzerindeki varlıklarının düzenli biçimde yükseldiği ve 250 milyon dolar eşiğini aştığı aktarıldı. Bu tablo, merkeziyetsiz finans uygulamalarına yönelik talebin güçlendiğini gösteren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ethena, sentetik dolar ürünleriyle bilinen bir merkeziyetsiz finans projesi olarak konumlanıyor. Base ise Coinbase tarafından geliştirilen Ethereum tabanlı bir ikinci katman ağı olarak daha düşük maliyetli ve hızlı işlemler sunmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Sentetik dolar, değerini genellikle ABD dolarına yakın tutmayı amaçlayan dijital varlık yapısını ifade eder. İkinci katman ağları ise ana blokzincir üzerindeki yükü azaltarak daha hızlı ve düşük maliyetli işlem imkanı sunar.

Base üzerindeki varlık artışı, kullanıcıların Ethena ürünlerine daha fazla yöneldiğine ve ekosistemde likiditenin genişlediğine işaret edebilir. Likiditenin güçlenmesi, yeni entegrasyonların önünü açarken ağ içindeki kullanımın da desteklenmesine katkı sağlayabilir.

Gösterge Seviye ENA fiyatı 0,08520 dolar 24 saatlik hacim 68,37 milyon dolar Piyasa değeri 814,75 milyon dolar Base üzerindeki varlıklar 250 milyon doların üzeri İzlenen hedef 0,135 dolar

Yukarı yönlü senaryoda izlenen hedef

Önümüzdeki dönemde temel soru, alıcıların kırılım bölgesinde tutunup tutunamayacağı olacak. Yeniden testin başarıyla tamamlanması halinde ENA’da ivmenin artabileceği, Base tarafındaki varlık büyümesinin sürmesi durumunda ise ek talebin fiyatı destekleyebileceği konuşuluyor.

ENA’nın kısa vadeli görünümünde kırılım bölgesinin korunması belirleyici olacak; bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde piyasa 0,135 dolar hedefini daha yakından izleyebilir.