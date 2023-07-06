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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde 31.390 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselmesinin ardından ADP (ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği) verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,8’lik bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1876 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde 31.390 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselse de ADP (ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği) verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti. Yeniden düşüşe geçerek hızla değer kaybeden BTC, anlık olarak kısa bir süreliğine de olsa 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi.

Kripto para piyasası da ADP verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi ve BTC‘nin hızla değer kaybetmeye başlamasının ardından düşüşe geçti. Ethereum (ETH), %1,8’in üzerinde bir değer kaybı ile 1876 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ise 1,17 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

FED Haziran Tutanakları

Piyasalarda gözler, dün Türkiye saati ile 21.00’da açıklanan FED‘in Haziran ayı toplantısının tutanaklarına çevrilmişti. Tutanakta yılın ilerleyen aylarında ek faiz artırımı ihtimalinin yüksek olduğuna yönelik sinyaller verildi ve neredeyse tüm yetkililerin yılın geri kalanında ek faiz artırımı beklediği ifade edildi.

FED‘in Haziran ayı toplantısının tutanaklarının açıklanmasının ardından bugün de ADP verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin yeniden düşüşe geçti. Bitcoin’in anlık olarak 30.000 doların altına gerilemesiyle çoğu kripto para biriminde de yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.