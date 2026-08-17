SUI’de 0,65 ile 0,67 aralığı kritik destek bölgesi oldu

SUI, son günlerde işlem aralığının alt bölümünde seyrederken teknik açıdan önemli bir destek bölgesine yakın duruyor. Token, yazım sırasında 0,6761 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 159,44 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,75 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük kayıp yüzde 0,25 ile sınırlı kalsa da kısa vadede alıcıların net bir toparlanma kuramadığı görülüyor.

Analist iki farklı senaryoya işaret ediyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 17 Ağustos tarihli değerlendirmesinde SUI için mevcut seviyeleri dikkat çekici bir birikim bölgesi olarak gördüğünü paylaştı. Van de Poppe, bu yaklaşımını tokenin son geri çekilmelerde verdiği tepkiye ve piyasada yeni bir yükseliş dalgası ihtimaline dayandırıyor.

Van de Poppe, 0,6725 dolar çevresindeki son geri çekilmenin daha yüksek dip olarak korunması halinde SUI’nin hızlı biçimde 0,745 dolardaki direnç bölgesine yönelebileceğini öngörüyor.

Analistin ilk senaryosunda, fiyatın önceki dip seviyeye yakın ya da onun hafif altında tutunması öne çıkıyor. 0,6725 doların korunması, daha yüksek dip yapısının bozulmaması açısından kritik kabul ediliyor. Bu durumda 0,745 dolara doğru daha hızlı bir hareket ihtimali gündeme gelebilir.

İkinci senaryo ise daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Bitcoin‘de zayıflığın sürmesi ve genel piyasanın geri çekilmesi halinde, van de Poppe 0,65 doların altındaki seviyeleri alım için izleyeceğini belirtiyor. Bu nedenle 0,65 ile 0,67 dolar aralığı kısa vadede belirleyici bölge haline geldi.

Teknik göstergelerde sınırlı iyileşme var

Bollinger Bantları verileri, SUI’nin 0,68332 dolardaki orta bandın altında ve 0,66844 dolardaki alt banda oldukça yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Üst bant ise 0,69820 dolarda bulunuyor. Bu görünüm, fiyatın aralığın alt tarafında kaldığına işaret ediyor. 0,68332 doların üzerine çıkılması kısa vadeli ivmede güçlenme sağlayabilirken, 0,66844 doların altı daha zayıf bir görünümü beraberinde getirebilir.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve göreli konumunu izlemek için kullanılan teknik göstergedir. MACD ise kısa ve orta vadeli ortalamalar arasındaki ilişkiye bakarak momentumdaki zayıflama veya güçlenmeyi izlemeye yarar.

MACD göstergesinde pozitif histogram değeri 0,00079 olarak ölçüldü. Bu veri, satış baskısında sınırlı bir azalmaya işaret ediyor. MACD çizgisi eksi 0,01098 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 0,01177 düzeyinde yer alıyor. Çizgilerin sıfırın altında kalması nedeniyle güçlü bir yükseliş teyidi oluşmuş değil, ancak kısa vadede hafif olumlu bir sinyal dikkat çekiyor.

İzlenecek seviyeler netleşti

Önümüzdeki işlemlerde ilk olarak 0,66844 dolar seviyesi izlenecek. Fiyat bu bölgenin üzerinde kalırsa daha yüksek dip yapısı korunabilir. Sonraki aşamada 0,68332 dolar ve 0,69820 dolar seviyelerinin aşılması, momentumda belirgin iyileşme açısından önem taşıyor.

Seviye Anlamı 0,66844 dolar Yakın destek 0,68332 dolar Orta bant, ilk toparlanma eşiği 0,69820 dolar Üst bant, ivme teyidi için izleniyor 0,745 dolar Olası direnç hedefi 0,65 dolar altı Daha derin geri çekilmede izlenen bölge

0,66844 doların altına güçlü bir sarkma yaşanması halinde aşağı yönlü riskler artabilir ve özellikle Bitcoin’de yeni bir geri çekilme görülürse 0,65 dolar seviyesi daha fazla önem kazanabilir.

Daha güçlü bir kırılım, fiyatı 0,745 dolardaki direnç alanına taşıyabilir. Buna karşılık 0,66844 doların altındaki hareketler satış baskısını artırabilir. Bu nedenle SUI, kısa vadede yön tayini açısından kritik bir teknik eşikte bulunuyor.