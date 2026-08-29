SUI’de 0,80 dolar direnci öne çıktı, ETF talebi desteğini korudu

SUI fiyatı son günlerde 0,73 ile 0,76 dolar aralığında yoğunlaşırken, kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar bu bölgede destek oluşturdu. Yukarı yönde ise 0,80 dolar seviyesi öne çıkan ana direnç olarak izleniyor.

Teknik görünümde kritik eşik

Piyasa analisti InvestorJordan, dört saatlik grafikte düşen trend çizgisinin üzerine bir kırılım denemesi görüldüğünü ve fiyatın 100 periyotluk hareketli ortalamadan tepki aldığını paylaştı. Analist, 0,80 dolar seviyesini kısa vadeli görünüm açısından önemli bir onay noktası olarak değerlendiriyor.

InvestorJordan, dört saatlik grafikte görülen kırılımın ardından 0,80 dolar seviyesinin aşılmasının, yalnızca trend çizgisi kırılımından daha güçlü bir teknik sinyal üretebileceğini vurguluyor.

Günlük grafikte ise tablo daha dengeli bir görünüm sunuyor. SUI kısa vadede toparlanma işaretleri verse de daha uzun vadeli bazı ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. 100 periyotluk basit hareketli ortalama 0,755 dolar, 100 periyotluk üssel hareketli ortalama ise 0,784 dolar civarında bulunuyor.

Seviye Anlamı 0,73 ile 0,76 dolar Yakın destek bölgesi 0,80 dolar Kısa vadeli ana direnç 0,85 ile 0,95 dolar Yukarı yönlü sonraki izleme alanı 0,64 ile 0,67 dolar Daha güçlü alt destek bölgesi

Destek bölgesi ve olası riskler

Yakın destek 0,726 ile 0,735 dolar bandında toplanıyor. Bu alanda SuperTrend göstergesiyle birlikte 20, 30 ve 50 periyotluk ortalamalar yer alıyor. Bu nedenle mevcut fiyatın altında teknik bir tampon bölge oluşmuş durumda.

Bu bandın aşağı kırılması halinde 0,712 ve 0,699 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Daha derin bir geri çekilmede 0,64 ile 0,67 dolar aralığı tarihsel açıdan daha güçlü destek bölgesi olarak izleniyor. Analist Finsends de 0,64 doları daha geniş teknik yapı içinde kritik seviye olarak öne çıkarıyor.

Finsends, 0,75 dolar çevresini kaçırılan alım bölgesi olarak değerlendirirken, daha geniş düşüş trendinin 1,15 dolar civarında kırılabileceğini öngörüyor.

ETF akışı kurumsal ilgiyi yansıttı

Teknik görünümün yanında kurumsal talep de dikkat çekiyor. Glassnode verilerine göre ABD’deki üç spot SUI ETF ürünü, üst üste 12 hafta net çıkış görmedi ve toplamda 9,3 milyondan fazla SUI biriktirdi. Bu tablo fiyat için tek başına garanti oluşturmuyor, ancak düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden talebin sürdüğüne işaret ediyor.

Sui ağı da kurumsal tarafta yeni adımlar attı. tZERO ile yapılan entegrasyon, düzenlenmiş dijital varlık menkul kıymetlerinde ihraç, saklama, alım satım, uyum ve takas süreçlerini kapsıyor. Sui Foundation ayrıca Securitize ve Neuberger ile yürütülen ortaklık kapsamında tokenleştirilmiş yüksek getirili bir fonun Sui ve diğer büyük blokzincirlere taşınmasına odaklanıyor.

Mini sözlük: tZERO, düzenlenmiş dijital menkul kıymet altyapısına odaklanan bir teknoloji ve sermaye piyasası platformudur. Spot ETF ise dayanak varlığı doğrudan tutan ve geleneksel borsalarda işlem gören fon yapısını ifade eder.

İzlenen seviyeler netleşti

Yukarı yönde 0,80 doların kalıcı biçimde aşılması halinde 0,823 ile 0,849 dolar bandı, ardından 0,85 ve 0,95 dolar seviyeleri öne çıkabilir. 1 dolar eşiği ise psikolojik direnç olarak önemini koruyor. Buna karşılık 0,73 doların altında kalıcılık oluşması, kısa vadeli toparlanma yapısını zayıflatabilir.

Momentum göstergeleri de karışık sinyaller veriyor. Günlük RSI 50,93 seviyesinde bulunurken, MACD tarafında daha yapıcı bir görünüm dikkat çekiyor. Buna karşın haftalık grafikte Ichimoku yapısı ve daha uzun vadeli ortalamalar temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor.