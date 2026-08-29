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RIPPLE (XRP)

Bitwise, XRP’de fiyat zayıflarken 15,4 milyon dolarlık alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitwise, fiyat gerilerken 15,4 milyon dolarlık XRP alımı yaptı.
  • 📈 XRP fonları son iki haftadır her gün para girişi kaydetti.
  • 💸 Buna rağmen $XRP 1,3 dolar seviyesine indi ve son 24 saatte yaklaşık %2 düştü.
  • 📊 XRP, son aylardaki sert oynaklığa karşın bu ayın en güçlü kazançları arasında yer aldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Varlık yönetim şirketi Bitwise, XRP alımlarını sürdürerek piyasada dikkat çeken kurumlardan biri oldu. Whale Insider verilerine göre şirket, son işleminde 15,4 milyon dolar değerinde XRP aldı. Bu hamle, XRP fiyatındaki ivmenin zayıfladığı bir döneme denk geldi.

İçindekiler
1 XRP’ye kurumsal ilgi sürüyor
2 Fiyatta ivme zayıfladı
3 Aylık performans dikkat çekiyor

XRP’ye kurumsal ilgi sürüyor

Bitwise, dijital varlıklar alanında ürünler sunan bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Şirketin düzenli XRP alımları, son dönemde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında güçlenen ilgiyi yansıttı. Özellikle son fiyat kırılması sonrasında XRP ekosisteminde güvenin arttığı ve talebin genişlediği görülüyor.

XRP odaklı borsa yatırım fonları tarafında da benzer bir tablo öne çıktı. Piyasadaki mevcut fonların son iki haftadır günlük bazda düzenli para girişi kaydettiği aktarıldı. Bu istikrarlı sermaye akışı, Bitwise’ın XRP ürününe yönelik kurumsal talebin de büyümesine katkı sağladı.

Whale Insider verilerine göre Bitwise, fiyat görünümündeki zayıflamaya rağmen 15,4 milyon dolarlık yeni XRP alımıyla alım serisini sürdürdü.

Fiyatta ivme zayıfladı

Piyasadaki güçlü talebe karşın XRP fiyatı son günlerde yön kaybetti. Yakın dönemdeki yükselişin ardından varlık yeniden eksi bölgeye döndü ve kısa vadeli rallisine ara verdi. Analistler, son alımın tam da bu zayıflama döneminde gelmesini dikkat çekici buluyor.

Zincir üstü veriler, XRP’nin 1,3 dolar seviyesine çekildiğini gösteriyor. Son 24 saatte yaklaşık %2 gerileyen varlıkta, spekülatif işlemlerin talebin önüne geçtiği değerlendiriliyor.

GöstergeGüncel durum
Bitwise alımı15,4 milyon dolar
XRP fiyatı1,3 dolar
24 saatlik değişimYaklaşık %2 düşüş
ETF akışıSon iki haftadır günlük giriş

Aylık performans dikkat çekiyor

Son geri çekilmeye rağmen XRP, bu ay içinde en güçlü fiyat artışlarından birini koruyor. Varlık, son aylarda sert dalgalanmalar yaşasa da aylık bazda öne çıkan performansını tamamen kaybetmiş değil.

Buna karşılık kısa vadeli görünümde dalgalanma sürüyor. Kurumsal alımlar ve ETF tarafındaki para girişleri destekleyici unsur olarak öne çıkarken, fiyat hareketlerinde spekülatif işlemlerin etkisi daha belirgin hale gelmiş durumda.

XRP fonlarına son iki haftadır süren düzenli para girişi, kurumsal ilginin fiyat zayıflığına rağmen canlı kaldığını gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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