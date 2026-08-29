Bitwise, XRP’de fiyat zayıflarken 15,4 milyon dolarlık alım yaptı

Varlık yönetim şirketi Bitwise, XRP alımlarını sürdürerek piyasada dikkat çeken kurumlardan biri oldu. Whale Insider verilerine göre şirket, son işleminde 15,4 milyon dolar değerinde XRP aldı. Bu hamle, XRP fiyatındaki ivmenin zayıfladığı bir döneme denk geldi.

XRP’ye kurumsal ilgi sürüyor

Bitwise, dijital varlıklar alanında ürünler sunan bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Şirketin düzenli XRP alımları, son dönemde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında güçlenen ilgiyi yansıttı. Özellikle son fiyat kırılması sonrasında XRP ekosisteminde güvenin arttığı ve talebin genişlediği görülüyor.

XRP odaklı borsa yatırım fonları tarafında da benzer bir tablo öne çıktı. Piyasadaki mevcut fonların son iki haftadır günlük bazda düzenli para girişi kaydettiği aktarıldı. Bu istikrarlı sermaye akışı, Bitwise’ın XRP ürününe yönelik kurumsal talebin de büyümesine katkı sağladı.

Whale Insider verilerine göre Bitwise, fiyat görünümündeki zayıflamaya rağmen 15,4 milyon dolarlık yeni XRP alımıyla alım serisini sürdürdü.

Fiyatta ivme zayıfladı

Piyasadaki güçlü talebe karşın XRP fiyatı son günlerde yön kaybetti. Yakın dönemdeki yükselişin ardından varlık yeniden eksi bölgeye döndü ve kısa vadeli rallisine ara verdi. Analistler, son alımın tam da bu zayıflama döneminde gelmesini dikkat çekici buluyor.

Zincir üstü veriler, XRP’nin 1,3 dolar seviyesine çekildiğini gösteriyor. Son 24 saatte yaklaşık %2 gerileyen varlıkta, spekülatif işlemlerin talebin önüne geçtiği değerlendiriliyor.

Gösterge Güncel durum Bitwise alımı 15,4 milyon dolar XRP fiyatı 1,3 dolar 24 saatlik değişim Yaklaşık %2 düşüş ETF akışı Son iki haftadır günlük giriş

Aylık performans dikkat çekiyor

Son geri çekilmeye rağmen XRP, bu ay içinde en güçlü fiyat artışlarından birini koruyor. Varlık, son aylarda sert dalgalanmalar yaşasa da aylık bazda öne çıkan performansını tamamen kaybetmiş değil.

Buna karşılık kısa vadeli görünümde dalgalanma sürüyor. Kurumsal alımlar ve ETF tarafındaki para girişleri destekleyici unsur olarak öne çıkarken, fiyat hareketlerinde spekülatif işlemlerin etkisi daha belirgin hale gelmiş durumda.

XRP fonlarına son iki haftadır süren düzenli para girişi, kurumsal ilginin fiyat zayıflığına rağmen canlı kaldığını gösteriyor.