Rakuten Wallet, SHIB sahiplerine eylülde hatıra coin dağıtacak

Japonya merkezli kripto para platformu Rakuten Wallet, Shiba Inu topluluğuna yönelik yeni bir duyuru paylaştı. Şirket, 12 Eylül’de Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenecek Menkul Kıymetler Yatırım Akademisi etkinliğinde SHIB sahiplerini ilgilendiren bir dağıtım gerçekleştireceğini açıkladı.

Fukuoka etkinliğinde SHIB odaklı sunum yapılacak

Rakuten Wallet, etkinlik kapsamında kıdemli analist Matsuda’nın bir sunum yapacağını bildirdi. Aynı gün şirketin standında, daha önce temmuzda tanıtılan fiziksel SHIB hatıra coin’lerinin dağıtılması planlanıyor. Bu coin’lerin blokzincirle teknik bir bağlantısı bulunmuyor ve metal hatıra ürünü niteliği taşıyor.

Rakuten Wallet, 12 Eylül’deki Fukuoka etkinliğinde kıdemli analist Matsuda’nın sunum yapacağını ve standında fiziksel SHIB hatıra coin’leri dağıtacağını açıkladı.

Şirket, SHIB sahiplerinin bu dağıtıma katılabilmesi için Rakuten Wallet uygulamasındaki SHIB bakiyesinin ekran görüntüsünü göstermesinin yeterli olacağını belirtti. Rakuten Wallet ayrıca Fukuoka’nın ardından ekim ayında Sapporo ve Osaka’da da seminerler düzenlemeyi ve buralarda da aynı hatıra coin’leri dağıtmayı planlıyor.

Fiziksel coin temmuzda tanıtıldı

Rakuten Wallet, temmuz ayında fiziksel Shiba Inu coin’ini ilk kez duyurmuştu. Şirket, bu ürünün kumlama bazlı özel bir yüzey işleme tekniğiyle hazırlandığını aktarmıştı. Söz konusu ürün dijital varlığın fiziksel bir temsili olarak sunulurken, yatırım aracı ya da zincir üstü bir ürün olarak konumlandırılmıyor.

Kripto piyasasında tek bir Fed kararının ya da ani bir altcoin listelemesinin fiyatları kısa sürede değiştirebildiği dönemlerde, grafikler ve haber akışının tek yerden izlenmesi yatırımcılar açısından önem taşıyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar, anlık grafikler, fiyat alarmları, coin odaklı haberler ve makroekonomik verileri tek ekranda sunan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor.

SHIB desteği nisan ayından bu yana genişliyor

Rakuten Wallet, SHIB’i nisan ayında platformuna eklemesinin ardından bu varlığa desteğini artırmayı sürdürdü. Bu adım, Japonya’daki milyonlarca kullanıcının sadakat programı kapsamında biriktirdiği Rakuten Points puanlarını SHIB’e dönüştürebilmesine imkan tanıdı. Kullanıcılar ayrıca bu varlığı Rakuten Pay sistemi üzerinden ülke genelindeki 5 milyon satış noktasında harcayabiliyor.

Şirket, haziran ayında da SHIB’e özel içerikler hazırladığını duyurdu. Bu kapsamda kıdemli analist Matsuda’nın katkısıyla hazırlanan SHIB’i Anlamak başlıklı özel video yayımlandı. İçerik, platformda SHIB işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra kullanıcılara sunuldu.

Altcoin piyasasında baskı sürüyor

Piyasanın genelinde ise altcoin’lerde zayıf görünüm öne çıkıyor. Birçok token son dönemde elde ettiği kazanımların bir kısmını geri verdi. Piyasa odağının büyük ölçüde Bitcoin‘de kalması, altcoin performansını sınırlayan başlıca etkenlerden biri olarak izleniyor.

Altcoin sezon endeksi 33 puanda bulunuyor ve bu seviye piyasanın halen Bitcoin ağırlıklı seyrettiğine işaret ediyor.

SHIB son 24 saatte %3,61 değer kaybederek 0.0000051 dolara geriledi. Altcoin sezon endeksinin 33 puanda bulunması da sermayenin önemli bölümünün halen Bitcoin çevresinde toplandığını gösteriyor.