Analizleriyle ve 2022 yılı çöküşünü doğru tahin etmesiyle nam salan kıdemli analistten Bitcoin (BTC) ve Ethereum'a (ETH) kıyamet gibi senaryo!

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Bitcoin (BTC) ve genel piyasalardaki son çöküşü doğru bir şekilde tahmin etmesiyle tanınan kıdemli kripto para analisti, yatırımcıların mevcut konum içerisinde pozisyon başlatmadan önce oldukça dikkatli olmaları konusunda görüşlerini paylaştı.

“Piyasadan Uzak Durun”

Capo takma adıyla bilinen kıdemli kripto para analisti Twitter üzerinden 661.000 takipçisine, yatırımcıların kripto para piyasalarının yükselişe geçmesi için çok erken olduğunu ve fiyatlarda yeni bir düşüş olabileceği konusunda uyardı. Ayrıca Capo, tüm yatırımcıları piyasalardan uzak durması adına yorumlarda bulundu. Popüler analist açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Gördüğüm şey… Teknikler kötü görünüyor (fiyatlar Haziran’ın en düşük seviyesinin altında, göstergeler düşüş gösteriyor, fonlama sıfırlanıyor…) -Her zaman olduğu gibi aynı boğa tuzakları, ama daha da zayıf ve onlara aşık olan insanlar. Ayrıca ortalıkta ‘Treni kaçıracaksınız’ gibi yorumlar. Yok canım? Yaşanan düşüşlere yenilerinin ekleneceğini düşünüyorum.

Bitcoin’de Derin Düşüş Uyarısı

Genel piyasa yorumunun ardından uzman isim Capo, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in destek bulmadan önce 14.000 ila 11.000 dolar arasında bir yere geriledi olası bir senaryo ortaya attı. Kıdemli analist Bitcoin’de öngördüğü derin düşüş hakkında şunları söyledi:

“Bir tablo bin kelimeye bedel. Bitcoin adın ana hedefim 14.000 dolar seviyeleri… Ancak 13.500 dolar veya 12.500 dolar seviyelerine de bir kapitülasyon fitili yaşanması muhtemel.

Bitcoin’in ardından önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u (ETH) ele alan Capo, kripto para devinin ay sonundan önce üç haneli fiyat seviyelere gerileyebileceğini iddia etti. Ayrıca akıllı sözleşme platformunun fiyatının 700 ila 750 dolar aralığını veya mevcut seviyelerden %40 oranına varan bir düşüş öngördüğünü öne sürdü.

Yazı kaleme alındığında önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum yaklaşık 1.200 dolar seviyelerinden işlem görüyorken Bitcoin 16.553 dolardan işlem görüyor.