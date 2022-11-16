AVAX için bu hafta içerisinde açıklanan veriler, altcoin'de başlamış olabilecek potansiyel bir boğa koşusunun belirtileri olabilir.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Avalanche (AVAX) son birkaç haftadır Toplam Kilitli Değerinde (TVL) keskin bir düşüşe tanık oluyor. Avalanche ekosistemi hakkında güncellemeler yayınlayan popüler bir Twitter adresi olan AVAX Daily’den gelen bir tweet’e göre, AVAX geçen hafta TVL’sinde %27,53’lük bir düşüş kaydetti. DeFiLlama’nın verilerine göre, yazım zamanında AVAX’ın TVL’si 916,02 milyon dolardı. Haftalık performansı da düşüktü, çünkü fiyatı %13’ten fazla düştü, bu da Avalanche’ın TVL’sini etkileyen faktörlerden biri olabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada AVAX, 4 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 13,52 dolardan işlem görüyordu. İlginç bir şekilde, son zamanlarda AVAX’ın kaderini değiştirebilecek ve bir sonraki boğa rallisini başlatabilecek birkaç gelişme yaşandı. Unutmamak gerekir ki, AVAX’ın fiyatındaki bir artış, ağın TVL’si üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir.

AVAX’ta Neler Oluyor?

CryptoQunat’ın verileri, AVAX’ın stokastiğinin aşırı satım pozisyonunda olduğunu ortaya koydu ki bu büyük bir yükseliş sinyali ve önümüzdeki günlerde yukarı doğru bir kırılım olabileceğini gösteriyor. Dahası, bu yazının yazıldığı sırada AVAX son 24 saat içinde yaklaşık %3’lük bir kazanç kaydetmiş olduğundan, yükseliş çoktan başlamış olabilir.

İlginç bir şekilde AVAX, son yedi gün içinde en yüksek gelir elde eden blok zincirler listesinde de yer aldı. Bu güncelleme, yakında AVAX’ın fiyatında bir artış görebileceğimizi gösterdiği için umut verici görünüyordu. Bunların dışında, Avalanche ekosisteminde bir sonraki yükselişi yönlendirme potansiyeline sahip başka ortaklıklar ve entegrasyonlar da gerçekleşti.

Örneğin, OpenSea artık Avalanche ile birlikte gelen çok zincirli cüzdan Coreapp’e bağlanmak için kullanılabiliyor. Sadece bu değil, The Tie ayrıca Avalanche’a derinlemesine görünürlük sağlayacak NFT ve GameFi gösterge tablolarını da başlattı.

Daha Fazla İyi Haber Var

Zincir üzerindeki çeşitli ölçümler de fiyat artışını destekledi ve bu da Avalanche’ın TVL’sini bu yılın önümüzdeki ayında artırabilir.

Santiment’in grafikleri, Avalanche’ın NFT ekosisteminin geçen hafta boyunca büyümeye tanık olduğunu ve toplam NFT işlem hacminin yanı sıra USD cinsinden NFT işlem hacminin de arttığını ortaya koydu. LunarCrush’ın verilerine göre, AVAX’ın fiyat hareketliliği de son birkaç günde biraz arttı ve bu, son fiyat artışıyla birleştiğinde, yükseliş trendinin devam etme olasılığına işaret olabilir.

Ayrıca AVAX, sosyal baskınlığı da nispeten yüksek olduğu için kripto topluluğunda da oldukça popüler kaldı. Bununla birlikte, AVAX için hafif bir gerileme, genel olarak olumsuz bir sinyal olan geliştirme faaliyetindeki azalmaydı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.