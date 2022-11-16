Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Para Devlerinde Son Durum! Grafikler Alarm Veriyor!

Piyasalarda görülen son düşüşlerin ardından Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ne durumda? Grafikler alarm pozisyonuna geçti!
23:25
16 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in iflas etmesi sonrasında piyasalarda hakim olan belirsizlik etkisini arttırdı. Coinbase tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yaşanan çöküş ekosistemde görülen “kripto kışını” 2023 yılının sonuna kadar uzatabilir. Peki Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) son durum ne?

İçerik Rehberi

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin aşağı yönlü kırıldı ve 9 Kasım tarihinde Haziran ayı içerisinde görülen yılın en düşük seviyesi olan 17.622 doların altında kapandı. Belirtilen seviyenin altında kapanış kripto para birimindeki düşüş trendinin yeniden başladığına dair bir işaret olabilir. Ayrıca Bitcoin boğaları 10 Kasım tarihinde güçlü bir toparlanma girişiminde bulunsalar da çabaları 17.622 doların üzerinde yoğun satışla karşılaştı. Bu durum ayıların seviyeyi dirence çevirdiğinin göstergesi olabilir. Kripto para biriminin 20 günlük üstel hareketli ortalaması 18.271 dolara düştü ve göreli güç endeksi (RSI) negatif bölgede. Veriler ayıların üstünlüğe sahip olduğuna dair güçlü işaretler taşıyabilir.

Bununla birlikte Bitcoin’in fiyatı 17.622 dolar seviyesinin altında kalırsa, 15.588 doların altına kırılma olasılığını artabilir. Varsayım gerçekleşirse, BTC/USDT paritesi gerilemesini 12.200 dolara kadar uzatabilir. Yükseliş varsayımının aksine Bitcoin’in fiyatı yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, daha düşük seviyelerde güçlü bir talep olduğunu gösterebilir. Parite daha sonra psikolojik seviye olan 20.000 dolara meydan okuyabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum son birkaç haftadır azalan bir kanal içerisinde düşüyor. 4 Kasım tarihinde fiyatın kanalın üzerine çıkma girişimi, kısa vadeli yatırımcıların kar elde etmesine yol açmış olabilir. Ayrıca alıcılar 10 Kasım tarihinde destek hattında yaşanan düşüşü önemli bir şekilde satın aldılar. Ancak ETH’da etkili olan rahatlama rallisi, 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 1.372 dolar yakınında başarısız oldu. Girişimin başarısızlığı ayıların daha yüksek seviyelerde satış yaptığının bir göstergesi olabilir.

Yanı sıra analistler ayıların kripto para biriminin fiyatını yeniden kanalın altına çekmeye çalışabileceğini öne sürdü. Varsayım gerçekleşirse, satış yoğunlaşabilir ve ETH/USDT paritesi 1.000 dolara kadar düşebilir. Alıcılar üstünlük kazanmak için fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarmak zorunda kalabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Analistten Bitcoin’de İki Kilit Seviye Uyarısı! Bunlara Hazır Olun!
Analistten Bitcoin’de İki Kilit Seviye Uyarısı! Bunlara Hazır Olun!
Son Çöküşü Bilen Analistten Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu: “Uzak Durun”
Son Çöküşü Bilen Analistten Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu: “Uzak Durun”
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Yatırımcılar Dikkat: Bu Durum Sebebiyle ETH’da Tehlike Çanları Çalıyor! 
Yatırımcılar Dikkat: Bu Durum Sebebiyle ETH’da Tehlike Çanları Çalıyor! 
En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!
En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!
Uzman Analistler Bitcoin’i Yorumladı: Uzun Süre Kalmak Acı Verebilir!
Uzman Analistler Bitcoin’i Yorumladı: Uzun Süre Kalmak Acı Verebilir!
Son Dakika: Kritik Bitcoin ETF Başvurusunda Yeni Gelişme! SEC Açıkladı!
Son Dakika: Kritik Bitcoin ETF Başvurusunda Yeni Gelişme! SEC Açıkladı!
Dikkat! Nam Salan Analistten Ethereum (ETH) İçin Boğa Koşusu Tarihi!
Dikkat! Nam Salan Analistten Ethereum (ETH) İçin Boğa Koşusu Tarihi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022