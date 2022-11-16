Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in iflas etmesi sonrasında piyasalarda hakim olan belirsizlik etkisini arttırdı. Coinbase tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yaşanan çöküş ekosistemde görülen “kripto kışını” 2023 yılının sonuna kadar uzatabilir. Peki Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) son durum ne?

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin aşağı yönlü kırıldı ve 9 Kasım tarihinde Haziran ayı içerisinde görülen yılın en düşük seviyesi olan 17.622 doların altında kapandı. Belirtilen seviyenin altında kapanış kripto para birimindeki düşüş trendinin yeniden başladığına dair bir işaret olabilir. Ayrıca Bitcoin boğaları 10 Kasım tarihinde güçlü bir toparlanma girişiminde bulunsalar da çabaları 17.622 doların üzerinde yoğun satışla karşılaştı. Bu durum ayıların seviyeyi dirence çevirdiğinin göstergesi olabilir. Kripto para biriminin 20 günlük üstel hareketli ortalaması 18.271 dolara düştü ve göreli güç endeksi (RSI) negatif bölgede. Veriler ayıların üstünlüğe sahip olduğuna dair güçlü işaretler taşıyabilir.

Bununla birlikte Bitcoin’in fiyatı 17.622 dolar seviyesinin altında kalırsa, 15.588 doların altına kırılma olasılığını artabilir. Varsayım gerçekleşirse, BTC/USDT paritesi gerilemesini 12.200 dolara kadar uzatabilir. Yükseliş varsayımının aksine Bitcoin’in fiyatı yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, daha düşük seviyelerde güçlü bir talep olduğunu gösterebilir. Parite daha sonra psikolojik seviye olan 20.000 dolara meydan okuyabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum son birkaç haftadır azalan bir kanal içerisinde düşüyor. 4 Kasım tarihinde fiyatın kanalın üzerine çıkma girişimi, kısa vadeli yatırımcıların kar elde etmesine yol açmış olabilir. Ayrıca alıcılar 10 Kasım tarihinde destek hattında yaşanan düşüşü önemli bir şekilde satın aldılar. Ancak ETH’da etkili olan rahatlama rallisi, 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 1.372 dolar yakınında başarısız oldu. Girişimin başarısızlığı ayıların daha yüksek seviyelerde satış yaptığının bir göstergesi olabilir.

Yanı sıra analistler ayıların kripto para biriminin fiyatını yeniden kanalın altına çekmeye çalışabileceğini öne sürdü. Varsayım gerçekleşirse, satış yoğunlaşabilir ve ETH/USDT paritesi 1.000 dolara kadar düşebilir. Alıcılar üstünlük kazanmak için fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarmak zorunda kalabilir.