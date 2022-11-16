Okuma Süresi: 2 Dakika

Avukat Hogan’ın uzun süre önce yaptığı 15 Kasım’a kadar dava bitebilir açıklaması ısıtılıp Fox tarafından gündeme getirildi. Ardından %10 yükselen XRP fiyatı ciddi bir kayıp yaşamışa benzemiyor. Birkaç hafta önce duyurduğumuz Amicus özetleriyle alakalı bazı gelişmeler var. Oldukça iyi savunmalara benzeyen özetler resmi olarak sunulmaya başlandı.

Ripple Davasında Son Durum

Coinbase, San Francisco ödeme şirketinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden yasal savaşının ortasında Ripple Labs’i desteklemek için bir amicus özeti sunuyor. ABD’nin en büyük kripto borsası Ekim ayı sonlarında özeti sunmak için izin istedi ve pazartesi günü ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, Coinbase’in ve özetleri sunmak için izin isteyen diğer tüm tarafların 18 Kasım’a kadar sundukları sürece bunu yapabileceklerine karar verdi. Bu son derece önemli çünkü endüstri liderlerini yapacağı savunmalar Ripple lehine olacak ve yargıç bunları dikkate alırsa Ripple’ın eli güçlenebilir.

SEC 2020 yılının sonunda Ripple için dava açtığından beri tam 2 yıl geçti. Endüstri liderleri bu davaya odaklanmış durumda. Alınacak karar diğer kripto paralara açılacak menkul kıymet davası için de belirleyici olacak.

Ripple Savunması

Coinbase, SEC’in savaş verdiği Ripple için önemli bir savunma yayınladı. Amicus özetiyle alakalı daha önce detaylı açıklama yapmıştık. Bunu Türkiye’deki bilirkişi görüşleri gibi düşünebilirsiniz. Tek fark mahkeme talep etmeden bilirkişiler konuyla ilgili değerlendirmelerini sunuyor.