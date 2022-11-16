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  •   Son Dakika: Janet Yallen Kripto Paralar Hakkında Önemli Açıklamalar Yaptı!

Son Dakika: Janet Yallen Kripto Paralar Hakkında Önemli Açıklamalar Yaptı!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamalarla birlikte kripto paralar üzerindeki fikir ve düşüncelerini bir kez daha dile getirdi.
22:58
16 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, büyük bir kripto para borsasının son başarısızlığının ve bunun kripto varlıklarının sahipleri, yatırımcıları üzerindeki etkisinin, kripto piyasalarının daha etkili bir şekilde denetlenmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Yellen’a Göre Kriptoya Denetim Gerekli

Yellen yaptığı açıklamada, iflas eden kripto borsası FTX’in doğrudan adını vermeden, hazine ve diğer düzenleyicilerin geçtiğimiz yıl kripto piyasalarındaki riskleri tespit ettiğini ve bunlardan bazılarının geçtiğimiz hafta gözlemlenen kripto piyasası streslerinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Yellen, Kongre de dahil olmak üzere federal hükümetin, Biden yönetiminin belirlediği düzenleyici boşlukları doldurmak için hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

Kripto para piyasalarındaki son çöküş onun daha iyi denetim ihtiyacını gösteriyor. Hükümet düzenleyici boşlukları doldurmak için hızlı hareket etmeli. Kripto para piyasalarındaki olayların yayılması sınırlı oldu. Son FSOC raporu geleneksel finans ile kripto arasındaki bağlantıların riskleri konusunda uyardı. Kripto para piyasalarındaki bu “ilginç riskleri” ele almak hayati önem taşıyor.

Yellen FTX Sonrası Ne Demişti?

Bugüne kadar yaptığı açıklamalarda kripto paralar hakkında endişelerini ve düzenlemeye olan ihtiyacı dile getiren Janet Yellen FTX borsasının iflası sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.

Hazine Bakanı Yellen CBS News’e verdiği demeçte, geçtiğimiz hafta iflas başvurusuyla kripto dünyasında şok dalgaları yaratan kripto para borsası FTX’in muhteşem çöküşünün, Amerikalılara paralarını uygun denetim ve düzenlemeden yoksun kalmış bir alanda işlem gören son derece riskli finansal ürünlere (kripto paralardan bahsediyor) yatırmaları konusunda bir uyarı görevi görmesi gerektiğini söyledi.

Tüm bu açıklamaların ardından bugün, Genesis hadisesi yaşandı. Bunu takiben geçici süreyle Gemini borsası işlemlerine ara verdi. Bu yaşananların Yellen’ı haklı mı yoksa haksız mı çıkaracağını ise sadece zaman gösterebilir.

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