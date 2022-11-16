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Kripto para piyasalarındaki yaralar henüz sarılmamışken, çöküşüyle Bitcoin (BTC) ve birçok altcoinde yeni düşüşler görülmesine neden olan piyasaların önde gelen kripto para borsası FTX’in eski CEO’su şirket adına yeni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

FTX’in Geçmiş Başarısı

FTX borsasının çöküşünde başrol olarak gösterilen eski CEO Sam Bankman-Friend, dakikalar öncesinde yaptığı bir açıklamada kripto para şirketinin bir kaç ay öncesine kadar oldukça değerli bir proje olduğunu ve yıllık gelirinin milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir zamanlar – bir ay önce – FTX değerli bir girişimdi. FTX’in günlük hacmi ~10-15 milyar dolar ve yıllık geliri kabaca 1 milyar dolardı. 40 milyar dolarlık öz sermaye değerine sahipti. Ve etkili bir şirket yönetmenin örnekleri olarak görülüyorduk.

Bununla birlikte bütün piyasalarda derinlemesine etki uyandıran fiyat düşüşlerine sebep olan FTX çöküşünün sorumlusu olduğu ima ederek, krizin gerçekleşmesinden birkaç ay öncesine kadar oldukça sevilen bir girişimci olduğunu ayrıca dünyanın ileri teknoloji merkezi olarak bilinen Silikon Vadi’sinde hatırı sayılır biri konumunda olduğunu öne sürdü. Ayrıca eski CEO açıklamalarında yaşanan krizin dikkatsizlik ve aşırı güvenden meydana geldiğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her derginin kapağındaydım ve FTX Silikon Vadisi’nin sevgilisiydim. Kendimize aşırı güveniyorduk ve dikkatsizdik. Ve sorunlar baş göstermeye başladı. Fark ettiğimden daha büyüktü. Kaldıraç oluştu ~5 milyar dolarlık kaldıraç… ~20 milyar dolarlık varlıklarla desteklendi. Ve sonra çöküş geldi. Birkaç gün içinde, tarihi bir çöküş yaşandı – çoğu ilişkili varlıkta %50’nin üzerinde, teklif tarafında likidite yoktu. Aynı zamanda bir bankrun yaşadık. Müşteri varlıklarının yaklaşık %25’i her gün çekildi yaklaşık 4 milyar dolar.

“Yanılmışım”

Sam Bankman-Fried konu hakkında kamuoyuna paylaştığı görüşlerinde son olarak yanıldığını ve tüm aksiliklerin üst üste geldiğini öne sürerek şunları söyledi: