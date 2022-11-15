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  •   FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?

FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?

FTX krizi tüm kripto para dünyasını etkisi altına almışken olayın derinleşmesi tüm kripto çevrelerinde dikkat çeken bir durum haline geldi.
22:00
15 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bahamalar merkezli kripto borsası FTX’in 11. bölüm iflas başvurusunda bulunmasından kısa bir süre sonra bir saldırıya kurban gitmesinin üzerinden üç gün geçti. Bilgisayar korsanı 12 Kasım’da borsanın cüzdanlarından 600 milyon dolardan fazla para çekmişti.

Hackerlar Nasıl Bir Yol İzliyor?

Kısa bir süre sonra gerçek istismarın 400 milyon dolara yakın olduğu ve geri kalanının FTX yetkilileri tarafından fonların şüpheli bir şekilde boşaltılmasıyla birlikte taşındığı ortaya çıktı.  O günün ilerleyen saatlerinde FTX genel danışmanı Ryne Miller şu açıklamayı yaptı:

11. Bölüm iflas başvurularının ardından FTX US ve FTX tüm dijital varlıklarını soğuk cüzdanlara taşımak için ihtiyati adımlar atmaya başladı.  Yetkisiz işlemlerin gözlemlenmesi üzerine zararı azaltmak için süreç bu akşam hızlandırıldı.

Aynı durum, Twitter’daki popüler zincir içi dedektif Zachxbt tarafından hem siyah şapkalı hem de beyaz şapkalı hacker olarak para çekenlerin adresleriyle birlikte doğrulandı. Hacker hala 330 milyon doların üzerinde parayı elinde tutuyor. Blockchain istihbarat firması Arkham Intelligence, bu multi-milyon dolarlık hack olayına karışan işlemlerle ilgili ayrıntılı bir rapor yayınladı.

Arkham’ın araştırmasına göre, istismar edilen fonların ilk alıcısı token’ların önemli bir kısmını boşalttı ve bu da kripto paranın dolaşıma bağlı olarak takibinin zorlaşması nedeniyle bir panik duygusu yaşandığına işaret ediliyor.

Söz konusu dolaşım takibini önlemek amacıyla fail, 1inch ve DODO borsası da dahil olmak üzere merkezi olmayan platformları kullanarak token’ları takas etmeye başladı. Takas edilen token’lar daha sonra 1,73 milyon ila 3,90 milyon dolar arasında değişen küçük PAXG, LINK ve MATIC partileri halinde satıldı.

Adreslerinden dördünün Paxos tarafından kara listeye alınmasının ardından, bilgisayar korsanı birden fazla ağdan köprü kurmaya çalıştı. Bu girişimler, Paxos’un toplamda yaklaşık 20 milyon dolar tutarındaki fonları dondurmasıyla sonuçsuz kaldı.

Şu an itibariyle, bilgisayar korsanının elinde 7 kripto para birimine yayılmış yaklaşık 339 milyon dolar bulunuyor. 215 milyon dolarlık ETH, 48 milyon dolar değerinde DAI, 41 milyon dolar BNB, BSC’de 7 milyon dolar DAI, 4 milyon dolar USDT, 3,8 milyon dolar MATIC ve 20 milyon dolar değerinde dondurulmuş PAXG.

Sam Bankman-Fried’ın Şifreli Tweet’leri

Bu iflas etmiş kripto imparatorluğunun arkasındaki eski kripto milyarderi oldukça garip tweet’ler atmaya devam ediyor. SBF’nin Twitter hesabında aşağı doğru kaydırma yapan kullanıcılar bir dizi yanıltıcı ve anlamsız tweet ile karşılaştı.

Bunlardan bazıları FTX’in borçlarını ödeyebildiğini ve likidite sorunu yaşamadığını öne sürerken, daha sonra bunların her biri de silindi.

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