XRP’de son dönemde hızlanan değer kaybısının ardından fiyat hareketi daha dar bir banda sıkıştı. 0,90 dolar seviyesi şimdiye kadar üç kez test edilirken, bu bölge kısa vadede alıcıların tutunmaya çalıştığı başlıca alan olarak öne çıktı. Buna karşın fiyatın kalıcı bir toparlanma sürecine girdiğini söylemek için henüz yeterli işaret oluşmadı.

Düşüşün ardından yatay görünüm belirdi

Satış baskısının belirginleştiği süreç 5 Kasım’da ivme kazandı. XRP, 100 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıkamayınca orta vadeli yükseliş ihtimali zayıfladı ve fiyat aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Teknik görünümde bu başarısız deneme, piyasanın yukarı yönlü isteğinin sınırlı kaldığını gösterdi.

İşlem hacmindeki gerileme de bu tabloyu destekledi. Piyasa koşulları bozuldukça bazı yatırımcılar pozisyon azaltmaya yöneldi ve bu durum düşüşü derinleştirdi. Son aşamada ise sert satışların hız kesmesiyle birlikte daha dar fiyat aralıklarında işlem görülmeye başlandı.

XRP’nin 0,90 dolar çevresinde birkaç kez tutunması, düşüşün hız kaybettiğine işaret etse de bu görünüm tek başına kalıcı dip oluştuğu anlamına gelmiyor.

Hareketli ortalamalar zayıf tabloya işaret ediyor

Hareketli ortalamalar arasındaki açılma sürerken oynaklık bir miktar azaldı. Bu durum ani sert dalgalanmaların yatıştığını düşündürse de daha yerleşik bir aşağı yönlü eğilimin oluştuğuna işaret ediyor. Bu aşamada en olası senaryo, düşüş temposunun yavaşlaması ve mevcut gerilemenin bir süreliğine durulması olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen XRP, önemli hareketli ortalamaların belirgin biçimde altında kalmayı sürdürüyor. Özellikle 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalara olan mesafe kapanmadıkça, yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalması beklenebilir. XRP, Ripple ekosistemiyle ilişkili bir dijital varlık olarak sınır ötesi ödeme kullanım senaryolarıyla biliniyor.

1 doların geri alınması izleniyor

Genel kripto para piyasasında risk iştahının zayıf seyretmesi de XRP üzerindeki baskıyı artırıyor. Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen düşüşlerin, Bitcoin ve altcoin piyasasından para çıkışını destekleyebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadeli toparlanmaların önemli bölümü halen temkinli yaklaşımla ele alınıyor.

Fiyatın 0,93 dolar civarında dar bir işlem aralığı oluşturması, alıcılara kısa süreli nefes alanı sağlayabilir. Satış baskısı azalmaya devam eder ve hacim daha dengeli bir yapıya kavuşursa XRP yeniden toparlanmayı deneyebilir. Ancak daha güçlü bir görünüm için önce 1 dolar eşiğinin, ardından 1,05 dolar bölgesinin aşılması gerekecek.

1 dolar seviyesi yeniden kazanılmadıkça, yukarı yönlü hareketlerin büyük olasılıkla kısa vadeli tepki yükselişi olarak kalacağı değerlendiriliyor.

Bu nedenle mevcut görünümde en belirgin değişim, sert düşüşün şimdilik yavaşlamış olması. Yine de teknik yapı, kalıcı yön değişiminden çok kırılgan bir dengelenmeye işaret ediyor.