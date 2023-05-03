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  •   Ünlü İsim Bitcoin 1 Milyon Dolar Olacak Demişti! Karar Değiştirdi! Peki Neden?

Ünlü İsim Bitcoin 1 Milyon Dolar Olacak Demişti! Karar Değiştirdi! Peki Neden?

Mart ortasındaki tahmini çok ses getirmişti. Bugün pes ettiğini açıkladı ancak uyardı.
00:28
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mart ortasında yaptığı tahmin ona pahalıya mal oldu. İşler beklediği gibi gitmedi ve geri adım attı. Bitcoin için bugüne kadar oldukça iddialı hedefler dillendirildi. Örneğin 2021 boğa sezonunda büyük kalabalıklar 100.000 doları aşacak fiyat konusunda emindi. Ancak yanıldılar. Balaji de yanıldı.

Bitcoin Fiyat Hedefi

Mart ayı ortasında bankacılık krizi patlak verdi ve Balaji Srinivasan kral kripto para biriminin 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Bu konuda kendisiyle bahse girecek insanlar aradı. Binance CEO’su CZ dahil birçok tanınmış isim onun kadar cesur davranamadı. Bu mantıklı da değildi nitekim CZ “nihai olarak buna ulaşabilir ancak 90 gün çok kısa bir süre” demişti. Balaji bugün hedeflediği sürenin çok öncesinde geri adım attı.

Kripto borsası Coinbase’in eski baş teknoloji sorumlusu ve risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in eski ortağı olan Srinivasan bankacılık krizinin ABD dolarında büyük bir devalüasyonu, hiperenflasyonu tetikleyeceğini söylemişti. Aradan geçen yaklaşık 50 günün içinde bu söyledikleri olmadı.

Balaji Bitcoin Hedefi

Bugün 1 milyon dolarlık hedefiyle ilgili konuşan Balaji Trilyonlar bastıklarını söylemek için bir milyon dolar yaktım” dedi. Ona göre Powell’ın söylediği gibi yumuşak bir iniş olmayacak ve ABD ekonomisi çok daha kötü şeyler görecek.

“Ekonomide bir sorun olduğuna ve Powell’ın vaat ettiği gibi ‘yumuşak iniş’ değil, çok daha kötü bir şey olacağına dair kanıtlanabilir maliyetli bir sinyal göndermek için kendi paramı harcadım.”

Şu anki ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın 2008 küresel mali krizinden önce Federal Rezerv’de olduğunu ve herhangi bir alarm vermediğini, dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke’nin de vermediğini belirtti. Srinivasan, aralarında Fed Başkanı Jerome Powell’ın da bulunduğu günümüz liderlerinin de benzer şekilde inkâr içinde olduğunu savundu. Ona göre yeni kriz çok hızlı biçimde büyüyecek. Bunu desteklemek için önceki krizleri hatırlattı.

  • 1991 Sovyetler Birliği Çöküşü (2 Yıl)
  • 2008 Çöküşü (6 Ay)
  • Covid Çöküşü (2 Ay)
  • Fed’in 300 milyar dolar basması (iki gün) ve 500 milyar doların bankacılık sisteminden çıkması (2 hafta)

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