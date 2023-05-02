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ATOM’un piyasa yapısı Şubat 2023’ten bu yana düşüş eğiliminde ve fiyat günlük zaman diliminde bir dizi düşük tepe oluşturmuş görünüyor.

Genel düşüş yapısına rağmen, ATOM birkaç yükseliş rallisi gördü. Nisan ayında ATOM %20 kazanç kaydetti. Ancak, BTC’nin 30.000 dolardan 28.000 dolar doğru gerçekleştirdiği fiyat düzeltmesi bu kazançların kaybolmasına sebep oldu. Kripto para, Nisan ayındaki en yüksek seviyesinden %15,3 oranında düştü ve yazım zamanı itibariyle 11.09 dolardan işlem görüyordu.

ATOM Boğaları Durmuyor

ATOM’un son yükseliş rallisi, satıcıların piyasaya hakim olmaya devam etmesiyle 11,5 dolar fiyat alanında hızla reddedildi. Boğalar, ATOM’un yapısını tersine çevirmek için 11,5 dolar seviyesinin aşılmasını hedeflemişti.

10,5 dolarlık destek seviyesi boğalar için önemli bir bölge olmuş durumda. Ancak, dört saatlik zaman dilimi, 9 Mart ile 27 Nisan arasında üç kez test edildiğini gösterdi. Bu durum, söz konusu fiyat seviyesinde boğaların kararlılığının zayıfladığını gösteriyor olabilir.

Tüm işaretler düşüş momentumunun sürdüğüne işaret ediyor olabilir. Parabolik SAR fiyatın üzerinde kaldı. RSI nötr 50’nin altında kaldı ve kısa bir süre aşırı satım bölgesine girdi. Müthiş Osilatör, sıfır işaretinin hem üstünde hem de altında arka arkaya birkaç kırmızı çubuk oluşturdu.

Kısa vadeli hareket, ayıların düşüş eğilimine devam etmeden önce 10,5 dolar seviyesinde minimum dirençle karşılaştığını görebilir. Ayılar için hedef 8,5 dolar olacak. Ancak bu seviye, ATOM’un önceki boğa koşusu için güçlü bir destek görevi gördüğü için boğalar için önemli bir fiyat alanı olarak dikkat çekiyor.

Boğaların Önündeki Engeller Neler?

Ayrıca, Coinglass’tan alınan veriler alıcıların önemli kayıplar yaşamaya devam ettiğini gösterdi. Son üç günde 765,54 bin dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu, toplam likidasyonların %84,5’ini temsil etti.

Fonlama oranları da dalgalanarak vadeli işlemler piyasasında istikrarsız talebe işaret etti. Açık Faizdeki düşüş satıcılara hafif bir avantaj sağlarken, fiyat destek seviyesine doğru ilerledi. ATOM’un bir sonraki hamlesi BTC’ninki ile yakından uyumlu olacak. BTC için bir toparlanma ATOM için yeni kazançlar sağlayabilirken, bir düşüş daha düşük seviyeleri zorlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.