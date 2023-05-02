Kripto paralarla ilgili yaptığı yerinde açıklamalarla dikkat çeken analist yeni bir fiyat tahmini ortaya koydu ve kritik noktaya dikkat çekti.

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Konu Bitcoin olduğunda analistler ve önde gelen kripto para yatırımcıları yorumlarını yapmaktan asla geri durmuyorlar. Kimileri çok uçuk tahminlerde bulunsalar dahi bu analist her zaman daha makul tahminleri ile ön plana çıkmıştı. Bitcoin’in ve genel ekonominin sallantıda olduğu şu son dönemde uzman analist Ali Martinez yeni bir açıklamada daha bulundu.

Ünlü Analist Bitcoin İçin Ne Söyledi?

Kripto analisti Ali Martinez’in Bitcoin hakkındaki son yorumları, toparlanma potansiyeli ve azalan balina işlem sayısının önemi hakkında faydalı ipuçları sunabilir. 2 Mayıs 2023 tarihinde Martinez, TD Sequential göstergesini kullanarak Bitcoin’in yakın gelecekte bir toparlanma potansiyeli hakkında yorum yaptı.

TD Sequential, finansal piyasa analisti Thomas DeMark tarafından oluşturulan bir teknik analiz göstergesi olarak biliniyor. Varlık fiyatlarındaki potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır. TD Sequential, piyasa trendlerinin geri sayım adı verilen bir dizi yukarı veya aşağı fiyat hareketiyle hareket etme eğiliminde olduğu fikrine dayanır.

Gösterge, potansiyel trend dönüşlerini işaret etmek için bir dizi sayı ve harf kullanır ve bir satın alma sinyali tipik olarak yeşil bir 9 ile gösterilir. Martinez, TD Sequential’ın Bitcoin’in 4 saatlik grafiğinde bir alım sinyali sunduğunu ve bunun 28.500 ila 29.000 dolar aralığına bir toparlanmayı tetikleyebileceğini belirtti.

Ancak Martinez, yükseliş formasyonunu teyit etmek için Bitcoin’in 28.700 doların üzerinde tutunması gerektiğini belirtiyor. Bunu yapamazsa, satın alma sinyali geçersiz olabilir ve bu da 27.000 dolara düşmesine neden olabilir.

Analist Balinalar Hakkında Uyardı

Tüm bunların yanı sıra Martinez, günün erken saatlerinde 22 Mart’tan bu yana düşüş eğiliminde olan 1 milyon dolar ve üzeri Bitcoin balina işlem sayısı hakkında da tweet attı. Bu eğilimin Bitcoin üzerinde, büyük sahipler arasında alım satım faaliyetlerinin azalması ya da piyasa duyarlılığında olası bir değişim gibi çeşitli etkileri olabilir.

Elde edilen verilere göre, yazının yazıldığı saat itibariyle kripto borsası Bitstamp’ta BTC-USD, son 24 saatlik dönemde %0,94 ve bugüne kadarki yıllık dönemde %71,83 artışla 28.788 dolar civarında işlem görüyor.