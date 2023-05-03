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  •   Son Düşüşü Bilen Analistten Yeni Kripto Yorumu! Uzmanların Bitcoin Yorumları!

Son Düşüşü Bilen Analistten Yeni Kripto Yorumu! Uzmanların Bitcoin Yorumları!

Piyasa uzmanlarından birinin son yorumu tedirgin etti. Bitcoin fiyatı düşecek mi?
01:05
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir süredir kral kripto para birimi için yatırımcılarını uyaran analist son piyasa güncellemesini paylaştı. Bitcoin fiyatı 30.000 dolarda tutunamadı ve nispeten iyi gelen makro ekonomik verilere ve bankacılık krizine rağmen dirençte kar satışları sürüyor. Peki tanınmış piyasa analistinin son tahminleri ne yönde?

Uzmanların Bitcoin Yorumları

Cantering Clark son yükseliş konusunda temkinli kalan analistler arasındaydı ve güncel piyasa değerlendirmesinde daha büyük satışların gelebileceğini söyledi. Analiste göre Bitcoin‘in son dönemde 30.000 doların üzerine çıkması, büyük olasılıkla ortalama bir geri dönüşten önce bir boğa tuzağı ya da yukarı yönlü aşırı bir hareketten sonra gerçekleşme eğiliminde olan bir düzeltmeye gebe. Boğa tuzağı demişken Ocak ayından bu yana Bitcoin’in eşi benzeri görülmemiş bir boğa tuzağı oluşturduğunu söyleyen Capo’yu da unutmamak gerekiyor.

2022 yılındaki düşüş tahminlerinde başarılı olan Capo artık daha seyrek aralıklarla devam eden yükselişin boğa tuzağı olduğunu söylüyor. Yaklaşık 4 aydır aynı şeyi yaptığı için yatırımcıların ona inancı önemli ölçüde azaldı.

Clark’a dönersek o da şunları söyledi;

“Bence burada sadece long pozisyonları yemliyoruz ve bu aylık kapanıştan sonra daha derin bir ortalama dönüş görüyoruz. Bence insanlar spot alımların yalnızca yukarı yönlü olduğunu düşünmeye başladı. Spot alıcıların satış düğmesi olmadığını bilmiyordum?”

Kripto ve Bitcoin Yorumu

Cantering Clark, borsanın son zamanlardaki gücüne rağmen Bitcoin‘in kazanç elde etmekte zorlandığını söylemeye devam ediyor. Ünlü trader ayrıca bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararından da bahsediyor.

“-Bitcoin düşük seviyelerin %100 üzerinde muazzam bir seviyede

-son zamanlarda hisse senetlerinden daha az yukarı yönlü yakalama

-Nisan Sonu

-FOMC haftası

-Risk eğrisinin en uzak ucu köpürüyor

Sizce sırada ne var?”

Cantering Clark, Bitcoin‘in kısa vadeli fiyat hareketi konusunda düşüş eğiliminde olsa da, BTC’nin bu yıl şimdiye kadar en iyi performans gösteren varlık olmaya devam ettiğini söylüyor.

“Biri söze karışmadan önce, ben yerel konuşuyorum. Bitcoin’in bu yıl için şu ana kadar yükselişte görünmediğini söylemiyorum. Varlık büyüklüğü ve likidite açısından uzaktan bile olsa aynı profilde olan diğer her şeyden daha fazla artış gösterdi.”

Analiste göre yarınki Fed kararı kripto paralara satış getirecek. Glassnode tarafından yayınlanan son piyasa raporu da karda olan kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları nedeniyle 24.400 dolara düşüş öngörüyordu.

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