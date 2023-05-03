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Sıcak Gelişme! Kriptoya Cezalandırıcı Vergi Geliyor! İyice Abarttılar!

Kripto para şirketleri için artık sopa aba altından çıkartıldı. Demokratlar enteresan bir öneriyle geldi.
01:39
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para regülasyonları söz konusunda olduğunda birçok devletin ortak yönleri var. Mesela en hızlı yasalar vergi alanında yürürlüğe giriyor. Dünyanın birçok bölgesinde kripto paralarla alışveriş yasak. Fakat iş yatırımcıyı koruyan düzenlemelere geldiğinde kripto şirketleri bir kör dövüşünün ortasına atılıyor. Önünü göremedikleri yetmezmiş gibi bir de sopa yiyorlar.

Kripto İçin Cezalandırıcı Vergi

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi (CEA) bugün yaptıkları duyuruda ABD Başkanı Joe Biden’ın “topluma verdikleri zararlar” nedeniyle kripto madenciliği faaliyetlerine cezalandırıcı bir vergi uygulamak istediğini savundu. Öneri üzerinde çok düşünmüş olacaklar ki direkt ceza vergisi almayacaklar. Tavsiye ettikleri bu ceza vergisi kripto madencilerinin enerji harcamalarının %30’u düzeyinde olacak.

Yani 1000 dolarlık enerji harcayarak madencilik yapan şirket 300 dolarlık “ceza vergisi” ödeyecek. Buna ek olarak gelir üzerinden yapılan vergilendirmeyi de hesaba katarsak madencilerin artık bu işi ceplerinden para harcayarak yapmaları gerekecek.

Çin yasağının ardından ABD’ye kaçan madencilik şirketleri doğudan gelen yumruğun ardından şimdi de batından gelen tokadı tadıyor. Can sıkıcı olansa düzenlemenin “çevreye verilen zarar” gerekçe gösterilerek meşrulaştırılmak istenmesidir. Peki ABD genelindeki madencilerin kullandığı enerjinin +50% oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediliyor oluşu? Bu, Biden yönetiminin pek önemsediği bir konu değil.

Diğer enerji yoğun sektörler benzer şekilde yeni vergiyle karşı karşıya kalmayacak olsa da CEA, “kripto madenciliğinin tipik olarak benzer miktarlarda elektrik kullanan işletmelerle ilişkili yerel ve ulusal ekonomik faydalar üretmediğini” iddia ediyor. Biden yönetimi tüketim vergisini ilk olarak 9 Mart’ta ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan bir belgede önerdi.

Yeşil Kitap olarak adlandırılan belge, yönetimin önümüzdeki yıl gelir elde etmeye yönelik önerilerini ve önceliklerini ortaya koyuyor, ancak bu tür öneriler genellikle Kongre’nin ülkenin harcama planlarını kesinleştirmesi sürecinde başarısız oluyor. Yazıda, verginin önümüzdeki 10 yıl içinde 3,5 milyar dolara kadar gelir sağlayabileceği belirtildi.

Kripto Paralar Eşittir Düşman

Peki müşteri mevduatlarıyla kumar oynayan, doğru stratejiler uygulamayan bankaların harcadığı enerji için de ekstra bir vergi gelecek mi? Veya denetimdeki kusurları nedeniyle bankaların iflas ettiğini kabul eden ABD’li düzenleyici kurumların da harcadığı enerji için ek bir vergi düşünülüyor mu?

ABD’li Demokratlar özellikle FTX çöküşünün ardından kripto paralara karşı çok daha düşmanca bir tavır takınmaya başladı. Bu SBF tarafından yapılan cömert bağışların utancından mı? Bilinmez, ancak görünen o ki seçimlere hazırlık yapıyorlar. Orta yaş ve üzerindeki Demokratların ortak özelliği son borsa çöküşünün ardından ABD vatandaşlarının kripto paralara düşman olduğu yönünde. Onların yanında görünmek için kriptoya kılıç sallamalarının başka hiçbir açıklaması olamaz.

Peki ya özellikle genç nüfusta büyüyen kripto yatırımcı kitlesi? 2024 Başkanlık seçimlerine kadar eğer Demokratlar hayal dünyasından sıyrılmazsa büyük bir mağlubiyetle karşı karşıya kalabilir. Kripto paralara yaklaşımın siyasi yönelimleri nasıl değiştirdiğini Güney Kore seçimlerinde gördük ve ABD en iyi örnek olmak için çabalıyor.

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