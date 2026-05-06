Hut 8’in Teksas’taki yeni AI veri merkezi anlaşmasıyla hisseleri yüzde 30 yükseldi

Kanadalı kripto para madenciliği ve teknoloji şirketi Hut 8, Teksas’ta büyük ölçekli bir yapay zeka veri merkezi için 15 yıllık ve 9,8 milyar dolar değerinde kira anlaşmasının duyurusuyla yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Şirketin bu hamlesiyle işlem gören HUT hisselerinde Çarşamba günü neredeyse yüzde 30’luk ani bir artış yaşandı.

Bitcoin madenciliğinden yapay zekaya geçiş

Hut 8, kripto para sektöründe özellikle bitcoin madenciliğiyle bilinen bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ancak azalan kârlılık ve madenciler için giderek zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle şirket, büyümek için farklı alanlara yöneliyor. Teksas’ın Nueces County bölgesindeki Beacon Point kampüsü başlangıçta yalnızca bitcoin madenciliğine ayrılmıştı. Şirket yönetimi, yüksek performanslı bilgi işlem ihtiyacının hızla artmasıyla buradaki altyapıyı yapay zeka uygulamalarına uygun hale getirdi.

Son dönemde halka açık kripto madenciliği yapan firmalar her ürettikleri bitcoin için ortalama 19 bin dolar zarar ettikleri bir tabloyla karşı karşıya. Bu yüzden Hut 8 ve sektördeki diğer aktörler, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar altyapılarına yönelerek yeni gelir modelleri oluşturma peşinde.

Kampa büyük yatırım ve yeni gelir kaynağı

Yeni anlaşmaya göre Hut 8, Beacon Point tesisinde 352 megavat (MW) bilgi işlem kapasitesini yüksek yatırım sınıfı bir müşteriye kiraladı. Bu işbirliği, ağırlıklı olarak yapay zeka eğitimleri ve çıkarım işlemlerini desteklemeye odaklanıyor ve Hut 8 için şimdiye kadar imzalanan ikinci büyük yapay zeka veri merkezi projesi olma özelliği taşıyor.

Yapılan kira sözleşmesiyle şirketin toplam kiralanmış yapay zeka veri merkezi kapasitesi 597 MW düzeyine ulaştı. Bunun yanında, temel sözleşme süresince toplam anlaşma değeri 16,8 milyar dolara çıktı. Eğer yenileme opsiyonlarının tamamı devreye girerse toplamda 25,1 milyar dolarlık bir gelir potansiyeline ulaşılabileceği öngörülüyor.

Hut 8, Beacon Point anlaşmasının istikrarlı hale geldikten sonra yılda yaklaşık 655 milyon dolar net işletme geliri yaratmasını bekliyor. Ayrıca, kampüste toplam 1.000 MW elektrik altyapısı teminat altına alınmış durumda ve ilk bölümün 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

Yönetimden strateji vurgusu ve yol haritası

Şirketin CEO’su Asher Genoot, gelişme ile ilgili olarak,

“Beacon Point’in hem enerjiye odaklanma hem de farklı alanlara esnek biçimde yönelme stratejimizi yansıttığını düşünüyoruz. Birden fazla alanda faaliyet göstermek, genellikle yalnızca tek bir kullanım amacına yatırım yapanlardan daha esnek hareket etmemizi ve değer odaklı yeni fırsatlara yönelmemizi sağlıyor.”

Tesisin tasarımında NVIDIA’nın referans altyapısının esas alındığı, Amerika’nın önemli elektrik dağıtım şirketlerinden American Electric Power ve Vertiv ile Jacobs gibi çözüm ortaklarıyla birlikte çalışma yürütüleceği duyuruldu. İlk veri salonunun ise 2027’nin üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Hut 8 yönetimi, bu yatırımı yalnızca şirketin değil, genel olarak kripto para madenciliği sektörünün de teknoloji ve yapay zeka odaklı yeni bir dönüşümden geçtiği bir dönemin göstergesi olarak sunuyor.