SHIBA INU (SHIB)

SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB’de son 24 saatte 451 milyar token borsalardan çekildi.
  • 📊 Çıkışlar, girişlere göre yüzde 147 daha fazla gerçekleşti ve satış baskısı zayıfladı.
  • 🟠 Kritik durum: $SHIB, teknik olarak negatif görünse de, yatırımcılar uzun vade için saklamaya geçiyor.
Shiba Inu, son günlerde borsalardan çekilen token miktarındaki dikkat çekici artışla kripto yatırımcılarının odağına yerleşti. On-chain verilere göre SHIB, haftalardır görülmeyen düzeyde güçlü bir savunma sinyali verdi. Mevcut borsa akış verileri, SHIB’in son 24 saatte borsalardan çıkarılan token miktarının yüzde 147’yi aşarak 451 milyar adede ulaştığını ortaya koydu. Aynı dönemde borsalara giren SHIB token miktarı ise yaklaşık 244 milyar ile sınırlı kaldı. Bu tablo, piyasada satıcıların hakimiyetini yavaş yavaş kaybetmeye başladığına işaret ediyor.

Borsalardaki Rezervler ve Piyasa Tepkisi

Verilere göre borsa rezervlerinde hâlâ yaklaşık 80,3 trilyon SHIB token bulunuyor. Ancak rezerv artış hızının, geçmişteki sert satış dönemlerine kıyasla ciddi şekilde yavaşladığı görülüyor. Bu gelişme, son panik satış dalgasının şiddetini kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Borsalardaki yüksek bakiye bu satış riskinin sona ermediğini gösterse de, mevcut istatistikler yatırımcı hareketlerinde bir dönüşüm başlangıcı olduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: On-chain veri, zincir üzerinde gerçekleşen tüm kripto para işlemlerinin herkese açık şekilde tutulmasıdır. Bu veriler, varlık hareketlerinin şeffaf ve gerçek zamanlı olarak analiz edilmesini sağlar.

Teknik Görünüm ve Fiyat Hareketleri

Fiyat grafiği incelendiğinde SHIB’in mart ayından bu yana görülen yükselen kama formasyonunu aşağıya kırdığı dikkati çekiyor. Teknik analizde bu yapı genellikle negatif olarak değerlendirilse de, kırılımın ardından satıcılar fiyatı belirgin şekilde aşağıya çekmekte zorlandı. Şu anda SHIB, 0,0000055 dolar seviyesindeki desteğe yakın noktada yatay bir seyir izliyor. RSI endeksi ise aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Piyasalarda, yoğun satıcı baskısının yavaşlamaya başladığı zamanlar genellikle ani çökmelerden ziyade yatay ya da kademeli hareketlerin görüldüğü dönemlerdir.

SHIB borsalardan çekilen tokenlarda yüzde 147’lik artış yaşadı ve toplam çıkış miktarı 451 milyar adede ulaştı. Bu oran, aynı dönemdeki girişlerin neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti.

Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı Stratejileri

Son dönemlerde Bitcoin’de görülen yavaşlama ve jeopolitik tedirginliklerin ardından, genel kripto para piyasa volatilitesi de azalmış görünüyor. Meme coin ve spekülatif varlık gruplarında aşağı yönlü eğilim temposu düşse de, altcoinlerde tam bir toparlanma gözlenmiyor. Özellikle son haftadaki yüksek SHIB çıkışları, büyük yatırımcıların artık kısa vadeli satıştan ziyade uzun vadeli saklama ve portföy çeşitlendirmeye yöneldiğine işaret ediyor olabilir.

SHIB’in Mevcut Eğilimi

SHIB fiyatı hala önemli hareketli ortalamaların altında seyretse de, teknik olarak olumsuz görünüm sürüyor. Ancak borsalardan büyük miktarda tokenin çekilmesi ve fiyatın zayıflayan satışlarla birlikte sabitlenmeye başlaması, piyasa baskısının azalmakta olduğunu destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

