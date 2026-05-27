SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’dan son 24 saatte 207 milyar token çekildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Shiba Inu’da bir günde borsalardan yaklaşık 208 milyar token taşındı.
  • Yatırımcılar $SHIB’yi büyük oranda kendi cüzdanına çekiyor.
  • Fiyat yatay kalmasına rağmen bu çekiliş olası bir yükseliş beklentisini güçlü tutuyor.
  • ⚡ Kritik durum: Borsadan çıkışlar sürerse piyasada yeni hareketlilik yaşanabilir.
COINTURK

Kripto para piyasasında önemli bir hareketlilik yaşayan Shiba Inu, son 24 saat içinde borsalardan 207 milyar adedin üzerinde SHIB tokenının çekilmesiyle dikkat çekti. Bu gelişme, kripto analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine dayanıyor. Veri analizlerine göre, son bir gün içinde borsalardaki net SHIB çıkışı yüzde 5’ten fazla artış gösterdi.

İçindekiler
1 Borsalardan Çekiliş Hacminde Büyük Artış
2 Fiyat ve Alım Satım İşlemleri Arasındaki Farklılık
3 Piyasa Yorumları ve Beklentiler

Borsalardan Çekiliş Hacminde Büyük Artış

Borsalardan yapılan büyük miktardaki SHIB çıkışının nedeni net biçimde açıklanmasa da, genellikle bu tür hareketler kullanıcıların tokenlarını kendi cüzdanlarına taşıyarak uzun vadeli saklama eğilimine işaret ediyor. Bu davranış, piyasada alış yönünde bir hareketin ağırlık kazandığını ve yatırımcıların potansiyel bir değer artışı beklediğini gösteriyor.

Shiba Inu’dan geçtiğimiz 24 saatte borsalardan yaklaşık 208 milyar SHIB tokenının çekilmesi, yatırımcıların piyasaya karşı ilgisinin sürdüğünü işaret ediyor.

Çekile SHIB miktarı, gönderilen ve çekilen tokenlar arasındaki fark ile ortaya çıkıyor. Son günlerdeki kalıcı çıkışlar, özellikle fiyatlar yatay ve düşük seyretmesine rağmen Shiba Inu’ya olan talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Mini sözlük: CryptoQuant, kripto paralara dair zincir üstü veri ve analiz sunan bir platformdur ve yatırımcıların borsa hareketlerini, ağ etkinliğini ve adres bazlı işlemleri takip edebilmesine olanak tanır.

Fiyat ve Alım Satım İşlemleri Arasındaki Farklılık

Shiba Inu’ya yönelik borsa hareketleri olumlu görünüm sunsa da, SHIB fiyatında ise geçen hafta itibarıyla ciddi bir değişiklik yaşanmadı. Haber yayımlandığı dakikalarda SHIB, 0,0000054 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Yatırımcılar bir yandan büyük miktarlarda SHIB çekse de, fiyatın halen negatif bölgede kalması iki metrik arasında bir uyumsuzluk oluşmasına neden oldu.

Kripto para piyasalarında genellikle yoğun çekilişler ve borsadan çıkışlar, fiyatlarda yukarı yönlü hareketin öncüsü olarak değerlendirilir. Ancak mevcut durumda bu beklenti gerçekleşmiş görünmüyor.

Piyasa Yorumları ve Beklentiler

Kripto topluluğu ise bu uyumsuzluğun kısa vadede yeni bir yükselişin habercisi olup olmadığına dair tartışmalar yürütüyor. Bazı piyasa analistleri, borsalardan yapılan yoğun çıkışların önümüzdeki süreçte fiyata olumlu yansıyabileceğini öngörüyor. Yine de, artan talebe rağmen SHIB fiyatının düşük seyretmesi dikkat çekiyor.

Birçok analist, borsalarda token tutulmamasını olumlu bir piyasa göstergesi olarak değerlendirirken, bazı yatırımcılar ise bu göçün ardında farklı dinamiklerin olabileceğini düşünüyor. Nitekim borsa verileri, çoğunlukla fiyat hareketleriyle paralel ilerlerken, şu an gözlemlenen fark birçok kişi için belirsizlik yaratıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

