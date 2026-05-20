Shibarium’da işlem sayısı bir günde yüzde 44 arttı

Shiba Inu ekosistemi için geliştirilen katman 2 ağı Shibarium, son 24 saat içinde günlük işlem sayısında kayda değer bir artış gördü. 18 Mayıs’ta 842 olan işlem adedi, 19 Mayıs’ta 1.260’a yükseldi ve böylece bir gün içinde yüzde 44’lük dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

İşlem Hacmindeki Dalgalanma

Ağdaki bu ani hareketlilik, Shibarium tarafında yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilecek olsa da, genel ağ aktivitesinde henüz kalıcı bir yükseliş izlenmiyor. Nisan ayı ortasından bu yana, Shibarium’daki işlemler çoğunlukla 700 ila 3.000 arasında kaldı. 19 Nisan’da 7.400 işlem seviyesinin aşılmasından sonra ise aynı düzeye henüz ulaşılamadı.

Ağın hareketliliğinde belirgin bir ivme eksikliği dikkat çekmeye devam ediyor. BONE token ile alınan ağ ücretleri de oldukça düşük seviyelerde. Son dönemdeki birçok işlem, sadece 0,00001 BONE ücretle gerçekleşti.

Mini sözlük: BONE, Shiba Inu ekosisteminin yönetişim token’ı olarak kullanılır ve özellikle Shibarium üzerinde işlem ücreti ödemelerinde tercih edilir.

Teknik Güncellemelerin Etkisi

Son aylarda Shibarium ağında yapılan yeniden indeksleme işlemleri sonucu, istatistiklerde zaman zaman gerçeği yansıtmayan düşüşler de gözlendi. Bu durum, ağdaki işlem sayısının düşük seyretmesinin ağdaki teknik uyum sürecinden mi yoksa genel bir durgunluktan mı kaynaklandığı konusunda soru işaretleri yarattı. Shibarium Explorer üzerinden toplanan veriler, halen eski seviyelerin gerisinde bulunuyor.

Piyasa Genelinde Beklentiler ve Fed Belirsizliği

Kripto vadeli işlem piyasalarında da hareketlilik bir miktar azalmış durumda. Son 24 saatte toplam hacim yüzde 26,59’luk düşüşle 156 milyar dolara geriledi. Açık pozisyon büyüklüğü 127 milyar dolar yakınında sabit kaldı. Ayrıca likidasyonlar üst üste ikinci günde de azalarak 156 milyon dolara, yani yüzde 40’lık bir gerilemeye ulaştı.

SHIB de dahil olmak üzere bir dizi kripto varlıkta sınırlı da olsa toparlanma sinyalleri görüldü. Ancak vadeli işlemlerde açık pozisyonların gerilemesi, yatırımcıların risk alarak alıma yönelmektense temkinli davrandığını gösteriyor.

Vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarının ve hacminin düşmesi, piyasanın genel olarak risk isteğinden uzaklaştığına işaret ediyor.

SHIB Fiyatı ve Güncel Görünüm

Şu an için SHIB fiyatında sert bir hareket yaşanmıyor. Son 24 saatte fiyat yüzde 0,10 yükseldi ve 0,000005744 dolara çıktı. Bu artış, bir gün önceki düşüşü kısmen telafi etti. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre SHIB fiyatı bu seviyelerde yatay seyirde kalmaya devam ediyor.

Piyasalardaki genel durgunlukta, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda geride kalan toplantısının detayları da önemli rol oynuyor. 27-28 Nisan’da gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları bugün açıklanacak. Fed’in politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutma kararı komite içinde uzun süredir görülmeyen ölçüde görüş ayrılığı yarattı ve oylamada 8’e karşı 4 gibi belirgin bir bölünme yaşandı.