Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1.034 arttı fiyat yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Son 24 saatte $SHIB yakım oranı %1.034 artışla önemli seviyelere ulaştı.
  • 🔥 27 milyondan fazla Shiba Inu token’ı dolaşımdan çıkarıldı, toplam işlem sayısı 20 bini geçti.
  • 💡 Borsalardaki SHIB rezervleri en düşük düzeyde ve balinalar varlık çekiyor.
  • 🔒 Projede yeni sürüm öncesi henüz özel satış veya airdrop yapılmadı, topluluğa resmi kaynaklar dışında itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.
COINTURK
COINTURK

Shiba Inu’yu sembol alan memecoinlerden biri olarak tanınan SHIB, son 24 saatte kayda değer bir yakım hareketliliğiyle öne çıktı. SHIB’in günlük yakım oranı yüzde 1.034 artarak, 27 milyonun üzerinde token’ın dolaşımdan çıkarılmasıyla dikkatleri bu alana çekti.

İçindekiler
1 Yakım Oranında Sıçrama
2 Arz Daralırken Balinalar Hareketli
3 Kripto Piyasalarında Mevzuat ve Fiyat Hareketleri

Yakım Oranında Sıçrama

Shiba Inu topluluğu tarafından izlenen verilere göre, SHIB yakım web sitesinde son 24 saatte 27.137.162 SHIB yok edildi. Bu olağanüstü yükseliş, SHIB için son haftalardaki en belirgin günlük artışlardan birini işaret ediyor. Yakım miktarı 14 Mayıs’ta 2 milyon seviyesindeyken, bu rakam hızlı şekilde 25 milyonun üzerine çıkarak yakımda ciddi bir ivmelenme gösterdi.

Haftalık toplam yakım ise 46,1 milyonun üzerine çıkmış durumda; son bir ayda ise 198,1 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. SHIB yakım platformundaki bilgilere göre, şimdiye kadar gerçekleştirilen yakım işlemi sayısı 20.825’e ulaşmış bulunuyor.

Arz Daralırken Balinalar Hareketli

SHIB’deki yakım artışı, toplam arzı azaltma amacına yönelik adımlar kapsamında öne çıkıyor. Borsalardaki SHIB rezervlerinin yılın en düşük seviyesine gerilemiş olması, piyasada var olan token arzının önemli ölçüde daraldığına işaret ediyor. Ayrıca büyük yatırımcıların (balinaların) önemli miktardaki SHIB’i borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına aktardığı gözlemleniyor. Bu durum, dolaşımdaki miktarın daha da azalmasına ve oynaklığın artmasına yol açabiliyor.

Kripto Piyasalarında Mevzuat ve Fiyat Hareketleri

ABD Senatosu’nda yer alan Bankacılık Komitesi, kripto para piyasalarının yasal altyapısına ilişkin önemli bir adım attı. Komitede iki partinin de desteğini alan “Clarity Act” adlı yasa tasarısı, 15’e karşı 9 oyla kabul edilerek yılın en büyük düzenleyici ilerlemesine sahne oldu. Yasanın, ilgili Tarım Komitesi tarafından hazırlanan başka bir tasarı ile birleştirilerek kapsamlı piyasa düzenlemesine katkı sunması bekleniyor.

Bu gelişme başta ana kripto para birimleri olmak üzere piyasada bir yükseliş dalgası yaratsa da, ilerleyen saatlerde büyük kısmı geri alındı. Shiba Inu tarafında ise fiyat, genel dalgalanmalardan daha dirençli kaldı. SHIB, son 24 saatte yüzde 0,30 oranında artış göstererek 0,00000627 dolar seviyesine yükseldi. CryptoAppsy verilerine göre, anlık fiyatlamada SHIB’in bu yükselişi yakım ve arz daralması ile paralel bir seyir gösterdi.

Shiba Inu odaklı X hesabı Shibizens, topluluğa yaptığı duyuruda, yakım iddialarının yalnızca SHIB’in resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceğini, herhangi bir özel satış veya özel dağıtım sürecinin olmadığını yineledi. LEASH v2 güncellemesinin henüz aktif olmadığı, sürecin halen geliştirme aşamasında bulunduğu belirtildi. Projenin hayata geçmeden önce harici denetim ve herkese açık test ağı aşamalarının planlandığı, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Son olarak, topluluk üyelerine güvenlik çağrısı yapılarak SHIB yakımlarına ait resmi bilgilerin yalnızca SHIB web sitesinden takip edilmesi, mevcut doğrulanmamış duyurulara karşın temkinli olunması tavsiye edildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB’de borsalardan çıkışlar yedi gün sonra yeniden artıya döndü

Shiba Inu’da günlük yakım oranı %710 yükseldi 5,6 milyon SHIB piyasadan çıktı

Shiba Inu borsalardan haftada 374 milyar token çıkışıyla 2026’nın en dip seviyesini gördü

Shiba Inu borsalardan 442 milyar adet token çekildi yatırımcı ilgisi artıyor

Bitcoin 82 bin dolar direncinde zorlandı toncoin yukarı fırladı XRP ve Ethereum baskı altında

Shiba Inu haftalık bazda %3 yükselirken 30 günde 197 milyon SHIB yakıldı

Shiba Inu borsalarda hareketlendi, 427,9 milyar SHIB girişiyle satıcılı baskı arttı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Iren 3 milyar dolarlık tahvil satışıyla yatırımcı ilgisinde rekor kırdı
Bir Sonraki Yazı 15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları
BITCOIN (BTC)
Iren 3 milyar dolarlık tahvil satışıyla yatırımcı ilgisinde rekor kırdı
Kripto Para Kripto-Yapay Zeka
STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi dört kat arttı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP açık pozisyon Z-skoru sert düşüş yaşadı fiyat 1,42 dolarda dengede kaldı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?