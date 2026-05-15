Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1.034 arttı fiyat yükseldi

Shiba Inu’yu sembol alan memecoinlerden biri olarak tanınan SHIB, son 24 saatte kayda değer bir yakım hareketliliğiyle öne çıktı. SHIB’in günlük yakım oranı yüzde 1.034 artarak, 27 milyonun üzerinde token’ın dolaşımdan çıkarılmasıyla dikkatleri bu alana çekti.

Yakım Oranında Sıçrama

Shiba Inu topluluğu tarafından izlenen verilere göre, SHIB yakım web sitesinde son 24 saatte 27.137.162 SHIB yok edildi. Bu olağanüstü yükseliş, SHIB için son haftalardaki en belirgin günlük artışlardan birini işaret ediyor. Yakım miktarı 14 Mayıs’ta 2 milyon seviyesindeyken, bu rakam hızlı şekilde 25 milyonun üzerine çıkarak yakımda ciddi bir ivmelenme gösterdi.

Haftalık toplam yakım ise 46,1 milyonun üzerine çıkmış durumda; son bir ayda ise 198,1 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. SHIB yakım platformundaki bilgilere göre, şimdiye kadar gerçekleştirilen yakım işlemi sayısı 20.825’e ulaşmış bulunuyor.

Arz Daralırken Balinalar Hareketli

SHIB’deki yakım artışı, toplam arzı azaltma amacına yönelik adımlar kapsamında öne çıkıyor. Borsalardaki SHIB rezervlerinin yılın en düşük seviyesine gerilemiş olması, piyasada var olan token arzının önemli ölçüde daraldığına işaret ediyor. Ayrıca büyük yatırımcıların (balinaların) önemli miktardaki SHIB’i borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına aktardığı gözlemleniyor. Bu durum, dolaşımdaki miktarın daha da azalmasına ve oynaklığın artmasına yol açabiliyor.

Kripto Piyasalarında Mevzuat ve Fiyat Hareketleri

ABD Senatosu’nda yer alan Bankacılık Komitesi, kripto para piyasalarının yasal altyapısına ilişkin önemli bir adım attı. Komitede iki partinin de desteğini alan “Clarity Act” adlı yasa tasarısı, 15’e karşı 9 oyla kabul edilerek yılın en büyük düzenleyici ilerlemesine sahne oldu. Yasanın, ilgili Tarım Komitesi tarafından hazırlanan başka bir tasarı ile birleştirilerek kapsamlı piyasa düzenlemesine katkı sunması bekleniyor.

Bu gelişme başta ana kripto para birimleri olmak üzere piyasada bir yükseliş dalgası yaratsa da, ilerleyen saatlerde büyük kısmı geri alındı. Shiba Inu tarafında ise fiyat, genel dalgalanmalardan daha dirençli kaldı. SHIB, son 24 saatte yüzde 0,30 oranında artış göstererek 0,00000627 dolar seviyesine yükseldi. CryptoAppsy verilerine göre, anlık fiyatlamada SHIB’in bu yükselişi yakım ve arz daralması ile paralel bir seyir gösterdi.

Shiba Inu odaklı X hesabı Shibizens, topluluğa yaptığı duyuruda, yakım iddialarının yalnızca SHIB’in resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceğini, herhangi bir özel satış veya özel dağıtım sürecinin olmadığını yineledi. LEASH v2 güncellemesinin henüz aktif olmadığı, sürecin halen geliştirme aşamasında bulunduğu belirtildi. Projenin hayata geçmeden önce harici denetim ve herkese açık test ağı aşamalarının planlandığı, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Son olarak, topluluk üyelerine güvenlik çağrısı yapılarak SHIB yakımlarına ait resmi bilgilerin yalnızca SHIB web sitesinden takip edilmesi, mevcut doğrulanmamış duyurulara karşın temkinli olunması tavsiye edildi.