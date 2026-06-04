Visa hissesi %3,66 yükseldi! Stablecoin hamlesinin perde arkasında neler var?

Visa, Brale ile birlikte Canton Network üzerinde yürütülecek yeni bir stablecoin mutabakat pilotunu duyurmasının ardından piyasalarda daha fazla ilgi gördü. Şirketin hisseleri gün içinde %3,66 artarak 323,82 dolara çıktı. Bu gelişme, Visa’nın blokzincir tabanlı ödeme altyapılarını genişletme yönündeki adımlarına bir yenisini ekledi.

Hisselerdeki yükselişte pilot duyurusu etkili oldu

Piyasa katılımcıları, Visa’nın dijital varlık odaklı ödeme kapasitesini güçlendiren bu girişimi yakından izledi. Hissede sabah saatlerinde görülen yukarı yönlü hareket, işlem seansının ilerleyen bölümünde hız kazandı. Fiyatlamada, şirketin stablecoin ile mutabakat alanındaki yeni denemesine yönelik olumlu beklentilerin etkili olduğu görüldü.

Visa, Brale iş birliğiyle ABD dolarına sabitli SBC stablecoinini kullanarak kurumsal ödemelerde mutabakat sürecini test etmeyi planlıyor. Deneme, hız, gizlilik ve denetim ihtiyaçlarının öne çıktığı kullanım alanlarına odaklanacak.

Brale, bu projede SBC adlı ABD doları destekli stablecoinin ihraççısı olarak yer alıyor. Visa ise bu varlığın kurumsal ödeme akışlarında nasıl kullanılabileceğini sınayacak. Brale, dijital dolar ve ödeme altyapıları geliştiren bir şirket olarak bu pilotta stablecoin tarafını sağlıyor.

Canton Network gizlilik odaklı altyapı sunuyor

Pilot çalışmanın teknik zemini Canton Network tarafından sağlanıyor. Ağın öne çıkan yönü, işlemlerde gizliliği koruyan bir dağıtık defter yapısı sunması. Bu sayede kurumlar, ortak bir altyapı üzerinde çalışırken hassas işlem verilerini sınırlı erişimle koruyabiliyor.

Mini sözlük: Canton Network, özellikle finans kurumlarının kullanımına uygun şekilde tasarlanan bir blokzincir altyapısıdır. Genel ağlardan farklı olarak, işlem verilerinin herkes tarafından görülmesi yerine seçici erişim yaklaşımını benimser.

Visa ve Brale, SBC’nin gerçek kurumsal mutabakat senaryolarında ne ölçüde işlevsel olabileceğini değerlendirecek. Test sürecinde gizlilik özellikleri, programlanabilir yapı ve operasyonel gereklilikler de incelenecek. Böylece stablecoin tabanlı çözümlerin üretim ortamlarına taşınması için olası yollar araştırılacak.

Visa stablecoin alanındaki çalışmalarını genişletiyor

Visa, stablecoinleri küresel ödeme sistemleri için dönüştürücü bir mutabakat altyapısı olarak görüyor. Şirket, sermaye hareketini daha hızlı ve programlanabilir sistemlerle geliştirmeyi hedeflerken düzenlemelere uyum, işlem gizliliği ve bankacılık sistemleriyle uyumluluk konularını da öncelikli tutuyor.

Visa, stablecoin ile mutabakat kabiliyetlerini ilk kez 2021 yılında devreye almıştı. Şirket halihazırda belirli stablecoinlerin, tanımlanmış operasyonel çerçeveler içinde VisaNet işlemlerinde kullanılmasına izin veriyor. Brale ile başlatılan bu yeni çalışma da söz konusu yol haritasının devamı niteliğinde görülüyor.

İş birliği, Visa’ya halihazırda desteklenen dijital varlıkların ötesinde yeni bir test alanı sunarken, Brale’ın SBC varlığını da daha geniş bir kurumsal ödeme deneme çerçevesine taşıyor. Canton Network’ün gizlilik mimarisi ise Visa’nın korumalı ve düzenlemelere uyumlu mutabakat sistemleri yaklaşımıyla örtüşüyor.

Son fiyat hareketi, dijital varlık altyapısına ilişkin gelişmelerin geleneksel ödeme şirketlerinin hisseleri üzerinde de etkili olabildiğini gösterdi. Bu girişim, perakende işlemlerden çok kurumsal ödeme mutabakatına odaklanmasıyla dikkat çekiyor.