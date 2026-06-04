XRP’de 60 milyon dolarlık tasfiye dikkat çekti! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO’ya göre XRP, tarihindeki en sert Göreceli Güç Endeksi, yani RSI sıfırlanmalarından birini yaşıyor olabilir. Analiste göre bu tablo kısa vadede yatırımcılar açısından baskı yaratırken, döngünün ilerleyen aşamalarında daha güçlü bir fiyat hareketinin zeminini hazırlayabilir.

RSI’daki sert düşüş öne çıktı

EGRAG CRYPTO, XRP’de ivmenin belirgin biçimde zayıflamasına karşın daha geniş piyasa yapısının bozulmadığını savundu. Geçmişte XRP’nin büyük döngülerinde sert RSI gerilemeleri, yatırımcı yorgunluğu ve karamsar hava görüldüğü, ardından da güçlü yükselişlerin geldiği aktarıldı. Bu kez ise ivme kaybının önceki dönemlere göre daha derin olduğu değerlendiriliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım bölgesi olarak izlenir; ancak tek başına alım satım kararı vermek için yeterli kabul edilmez.

RSI, fiyat hareketlerinin gücünü ölçmekte yaygın biçimde kullanılan bir gösterge olsa da, bu kez dikkat çeken nokta fiyat yapısındaki dayanıklılık oldu. Analiste göre XRP, geçmişte daha ağır bozulmaların görüldüğü dönemlerin aksine uzun vadeli önemli destek seviyelerini korumayı sürdürüyor. Bu ayrımın, mevcut geri çekilmeyi sıradan bir zayıflıktan ayırdığı belirtiliyor.

EGRAG CRYPTO’nun değerlendirmesine göre mevcut RSI çöküşü, XRP’nin geçmiş döngülerinde görülen 1 2 3 yapısının ikinci aşamasına işaret edebilir; bu süreç zorlu bir yeniden test anlamına gelse de, ileride ivmenin yeniden güç kazanmasının önünü açabilir.

Tarihsel döngü modeli yeniden gündemde

Analizin merkezinde, XRP’nin önceki piyasa evrelerinde izlediği belirtilen tekrar eden 1 2 3 döngü modeli yer alıyor. Bu yapının ilk aşamasında bir kırılım, ikinci aşamasında zayıf yatırımcıları piyasadan çıkaran derin bir düzeltme, son aşamasında ise daha güçlü bir genişleme hareketi görüldüğü ifade ediliyor.

Bu çerçevede şimdi izlenen ana eşik, analistin yeşil çizgi olarak tanımladığı RSI 44 seviyesi oldu. Bu seviyenin güçlü biçimde geri alınması halinde yükseliş yönlü ivmenin yeniden kurulmaya başladığına dair daha net bir sinyal oluşabileceği değerlendiriliyor.

Açık pozisyonda 60 milyon dolarlık düşüş

Piyasanın türev tarafında da dikkat çekici bir geri çekilme yaşandı. CryptoQuant verilerine göre XRP’de birkaç gün içinde yaklaşık 60 milyon dolarlık açık pozisyon piyasadan silindi. Bu hareket, nisan ayından bu yana görülen en büyük kaldıraç temizlenmelerinden biri olarak öne çıktı. CryptoQuant, blokzincir ve borsa verilerini izleyen bir piyasa analiz platformu olarak biliniyor.

Aktarılan bilgilere göre bu düşüşün önemli bölümü Bybit tarafında gerçekleşti. Aşırı kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edilmesi, toplam açık pozisyon miktarında hızlı bir daralmaya yol açtı. Buna karşın CoinCodex verilerine göre XRP fiyatının 1,16 dolar civarında tutunması, bazı piyasa gözlemcileri tarafından daha sağlıklı bir sıfırlanma işareti olarak yorumlandı.

Veriler, spekülatif işlemlerdeki sert düşüşe rağmen XRP fiyatının görece dirençli kaldığını gösterdi; bu durum, bazı analistlere göre daha derin bir zayıflıktan çok piyasanın yeniden dengelenmesine işaret ediyor.

Piyasa yapısı açısından bu tür kaldıraç temizlenmeleri, aşırı spekülasyonu azaltması, fonlama koşullarını dengelemesi ve zincirleme tasfiye riskini düşürmesi nedeniyle yakından izleniyor. Zayıf katılımcıların çıkmasının ardından, daha güçlü yatırımcıların daha kontrollü risk seviyelerinde yeniden pozisyon almaya yöneldiği dönemler görülebiliyor.

Her ne kadar piyasa duyarlılığı halen zayıf görünse ve momentum göstergeleri baskı altında kalsa da, EGRAG CRYPTO daha geniş görünümün değişmediğini savunuyor. Analiste göre tarihsel model yeniden işlerse, rekor düzeyde derin RSI sıfırlanması ile büyük açık pozisyon temizliğinin birleşimi, XRP’de bir sonraki güçlü genişleme evresinin koşullarını hazırlayabilir.