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RIPPLE (XRP)

XRP’de kritik destek kırıldı! 0,92 dolar hedefinde neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de kritik kırılma sonrası fiyat 1,14 dolara indi ve $XRP’de satış baskısı öne çıktı.
  • 📉 Son 24 saatte 25,05 milyon dolarlık tasfiye görüldü ve bunun 24,24 milyon doları uzun pozisyonlardan geldi.
  • 🧭 CasiTrades, 14 Mayıs’taki 1,55 dolar zirvesinden başlayan yapıda 0,92 ve 0,87 dolar seviyelerini izliyor.
  • 📌 Açık pozisyonlar %9 gerilerken piyasa 6 Şubat’taki 1,12 dolar dibinin üstünde kalmaya çalışıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, son aylarda izlenen sıkışma yapısının aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte zayıf bir seyre girdi. Coin, 24 saatte %4, son bir haftada ise %14 değer kaybederek 1,14 dolara geriledi. Piyasa verileri, satış baskısının arttığına, tasfiyelerin yükseldiğine ve yatırımcıların vadeli işlemlerde pozisyon küçülttüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 Teknik yapıda aşağı yönlü kırılma
2 0,87 dolara kadar uzanan senaryo
3 Türev piyasalarda baskı arttı

Teknik yapıda aşağı yönlü kırılma

Fiyat, şubat ayının sonlarından bu yana oluşan çok aylı simetrik üçgen formasyonunun alt bandının altına sarktı. Daha önce birkaç kez destek görevi gören 1,35 dolar seviyesinin korunamaması, kısa vadeli görünümde satıcıların öne çıkmasına yol açtı. Bu kırılma, piyasanın önceki yatay seyrini sonlandıran başlıca gelişme olarak öne çıktı.

CasiTrades adıyla bilinen analist, bu hareketin üçgen yapısı nedeniyle aylardır beklendiğini belirtti.

Analiste göre aylar boyunca beklenen hareket artık devreye girdi ve önemli destek seviyesinin kaybı, mevcut yapı içinde daha derin bir geri çekilmenin önünü açtı.

CasiTrades, 14 Mayıs’ta 1,55 dolar civarında görülen zirveden başlayan düşüşü beş dalgalı bir yapı içinde değerlendirdi. Bu çerçevede ilk dalga 28 Mayıs’ta 1,26 dolara kadar indi, ardından ikinci dalgada 30 Mayıs’ta 1,36 dolara doğru bir toparlanma görüldü. Analize göre şu anda üçüncü dalga çalışıyor ve 1,618 Fibonacci uzatma seviyesi olan 0,92 dolar bölgesi hedefleniyor.

Mini sözlük: Fibonacci uzatma seviyesi, teknik analizde fiyat hareketinin olası devam noktalarını ölçmek için kullanılan bir araçtır. 1,618 oranı, piyasalarda sık izlenen eşiklerden biri olarak kabul edilir ve özellikle güçlü trendlerde hedef bölge hesaplamasında kullanılır.

0,87 dolara kadar uzanan senaryo

Analiste göre üçüncü dalga, mevcut seviyelerden yaklaşık %19’luk ek bir geri çekilmeye zemin hazırlayabilir. Bunun ardından kısa süreli bir tepki hareketiyle fiyatın 1,20 dolara yaklaşması da olasılıklar arasında yer alıyor. Ancak bu senaryoda son aşağı hareketin tamamlanmasıyla birlikte nihai hedef 0,87 dolar olarak öne çıkıyor.

Bu seviye, daha yüksek zaman dilimlerinde izlenen alt destek bölgesiyle örtüşüyor. Bu nedenle piyasada kısa vadeli tepki yükselişleri görülse bile, teknik görünüm şimdilik kalıcı bir güçlenmeye işaret etmiyor.

Türev piyasalarda baskı arttı

Piyasa verileri, son düşüş sırasında XRP türev işlem yatırımcılarının belirgin kayıplar yaşadığını gösterdi. Son 24 saatte toplam tasfiye 25,05 milyon dolara ulaştı. Bunun 24,24 milyon dolarlık kısmı uzun pozisyonlardan geldi. Söz konusu tablo, kaldıraçlı tarafta satışın hızlandığını ve birçok yatırımcının zorunlu şekilde pozisyon kapattığını ortaya koydu.

Aynı dönemde açık pozisyon miktarı %9 gerilerken, vadeli işlem çıkışları da arttı. Bu veriler, kısa vadeli fiyat istikrarına ilişkin güvenin zayıfladığını ve yatırımcıların riskini azalttığını gösteriyor. Buna karşın XRP, 6 Şubat’ta görülen 1,12 dolar seviyesinin halen biraz üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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