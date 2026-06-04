🚨 Bitcoin son 7 günde %14 düşerek şubat ayındaki seviyelere geriledi.

Bitcoin, son yedi günde %14 değer kaybederek şubat ayında görülen seviyelere indi. Satış baskısının artmasıyla fiyat, son dönemde gördüğü $67.416,50 zirvesinden geri çekildi ve işlemler sırasında $61.463 seviyesine kadar düştü. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden peş peşe gelen çıkışlar ile Strategy’nin Bitcoin satışı, gerilemenin öne çıkan nedenleri arasında yer aldı.

ETF çıkışları ve Strategy satışı baskıyı artırdı

Bitcoin haberin yazıldığı sırada yaklaşık $63.739 seviyesinde işlem gördü. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde ise 13 gün üst üste çıkış yaşandı. Bu dönemde toplam çıkış $3,45 milyara ulaştı. Yalnızca 29 Mayıs’ta sona eren haftada kaydedilen çıkış $1,42 milyar oldu. Mayıs ayı toplamında ise ETF’lerden $2,30 milyar çekildi; bu veri, 2026 yılının şimdiye kadarki en zayıf aylık performansı olarak kayda geçti.

Gösterge Veri 7 günlük Bitcoin değişimi %14 düşüş ETF çıkış serisi 13 gün Toplam ETF çıkışı $3,45 milyar 29 Mayıs ile biten hafta $1,42 milyar çıkış Mayıs toplamı $2,30 milyar çıkış

Aynı dönemde Strategy, 32 Bitcoin sattığını açıkladı. Şirket bu işlemden yaklaşık $2,5 milyon gelir elde etti ve ortalama satış fiyatı $77.135 oldu. Söz konusu adım, şirketin yıllar sonra yaptığı ilk net Bitcoin azaltımı olarak öne çıktı. Elde edilen kaynağın, STRC imtiyazlı hisselerine bağlı temettü ödemelerinde kullanıldığı belirtildi.

Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor. STRC hisseleri yıllık değişken %11,5 temettü oranı taşıyor. Açıklamanın ardından Bitcoin’in $72.000 seviyesinin altına indiği, Strategy hissesinin yaklaşık %6 gerilediği ve STRC hisselerinin $94 civarında işlem gördüğü aktarıldı.

Standard Chartered dip bölgesine işaret etti

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, mevcut fiyat aralığının piyasa dibiyle yakın olabileceğini belirtti. Banka, küresel ölçekte faaliyet gösteren İngiltere merkezli büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor. Kendrick, müşterilerine gönderdiği değerlendirmede piyasa dibinin “neredeyse oluştuğunu” ifade etti ve bugünkü seviyelerin geriye dönüp bakıldığında alım bölgesi olarak görülebileceğini söyledi.

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick’e göre piyasa dibi büyük ölçüde oluşmuş olabilir ve mevcut fiyatlar ileride geriye dönük olarak uygun giriş bölgesi şeklinde değerlendirilebilir.

Kendrick, Strategy’nin geçmişteki işlemlerini de önemli bir sinyal olarak gösterdi. 2022’de şirket Bitcoin satmış, ardından birkaç gün içinde yeniden alım yapmıştı. Analist, benzer bir sürecin tekrar yaşanabileceğini, olası geri alımın son satışın 100 katına kadar ulaşabileceğini kaydetti. Böyle bir alımın gelecek hafta kadar erken bir tarihte görülebileceği de aktarıldı.

Kendrick, olası yeni bir Strategy alımının piyasa tabanının oluştuğuna dair güçlü bir işaret sayılabileceğini vurguladı.

Yapısal göstergeler ve likidasyon verileri izleniyor

Analiste göre ETF tarafındaki uzun vadeli görünüm kısa vadeli çıkışlara rağmen tamamen bozulmuş değil. ETF’lere lansmandan bu yana toplam net giriş yaklaşık $54,2 milyar seviyesinde bulunuyor. ETF’lerin elindeki Bitcoin miktarı da yaklaşık 674.000 BTC ile yıl içindeki önceki seviyelere yakın kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, talebin beklenenden daha dirençli olabileceğine işaret etti.

Satış dalgası sırasında Bitcoin vadeli işlem piyasasında yaklaşık $1,5 milyar tutarında likidasyon gerçekleşti. Kendrick, buna rağmen kaldıraç seviyelerinin önceki dönemlere kıyasla daha düşük göründüğünü, bunun da borsalar genelinde zorunlu satış riskini azaltabileceğini söyledi. Bitcoin’in 2026 boyunca hisse senetlerine kıyasla daha zayıf performans göstermesinin, aşırı spekülatif pozisyonların bir bölümünü zaten temizlediği değerlendirmesi paylaşıldı.

Daha düşük kaldıraç seviyesi, önümüzdeki seanslarda zincirleme likidasyon riskinin sınırlanabileceği anlamına geliyor. Kendrick, mevcut yapısal göstergelerin önceki sert düşüş dönemlerinden farklılaştığını ve piyasanın dengelenme sürecine yaklaşmış olabileceğini belirtti. Banka, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar $100.000 seviyesine ulaşabileceği görüşünü de korudu.